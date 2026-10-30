يُتوقع ألا تصل الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل إلى مستوى المساواة مع جوائز بطولة الرجال، رغم أن فيفا حققت هذا الصيف إيرادات قياسية بلغت 15 مليار دولار (11.2 مليار جنيه إسترليني) من مونديال الرجال. ولم تؤكد المنظمة أي قرار بعد، ولا يُنتظر ذلك قبل اجتماع مجلسها في ديسمبر.

ثلث جوائز الرجال بدلاً من المساواة

المفهوم أن جوائز السيدات ستبلغ نحو ثلث جوائز بطولة الرجال، التي تصل إلى 655 مليون دولار. ويُذكر أن الهدف مضاعفة جوائز السيدات من 110 ملايين دولار في 2023 إلى 220 مليون دولار، وهو رقم يفوق سبعة أضعاف ما رُصد لنهائيات 2019 في فرنسا.

وكان رئيس فيفا جياني إنفانتينو قد قال عام 2023 إن «طموح» المنظمة هو تحقيق «المساواة» في الجوائز المالية لنسخة 2027. وكان كثيرون في كرة القدم النسائية يأملون أن تتساوى الجوائز على الأقل على أساس نصيب كل منتخب.

حسابات عدد المنتخبات

شارك 48 منتخبًا في بطولة الرجال، بينما سيشارك 32 منتخبًا نسائيًا في البرازيل الصيف المقبل. وبحسب هذا الفارق في العدد، كان ثلثا جوائز الرجال سيُعدّان مساواة. وتضمّنت جوائز فيفا لمنتخبات الرجال هذا العام 50 مليون دولار للفائز، وهو منتخب إسبانيا.

ويُعدّ الرقم المتوقع للسيدات زيادة كبيرة، وبعض المصادر المطلعة على المفاوضات تُثني عليها سرًّا. في المقابل، وصفت مصدرة رفيعة المستوى الأمر بأنه «فرصة ضائعة هائلة» من فيفا.

الدخل التجاري وأرقام المشاهدة

يُعتقد أن القرار مرتبط بالدخل التجاري المتوقع من نسخة 2027. وكان إنفانتينو قد انتقد سابقًا شركات البث لعدم دفع مبالغ أكبر مقابل حقوق بث بطولة السيدات.

وبحسب فيفا، بلغ عدد مشاهدي نسخة 2023 مليارًا إلا قليلًا عبر الوسائط مجتمعة، إذ تابعها 933 مليون مشاهد عبر التلفزيون التقليدي و895 مليونًا عبر البث الرقمي. وجمع نهائي إنجلترا وإسبانيا في سيدني جمهورًا مباشرًا عالميًا بلغ 67 مليون مشاهد، ووصل إلى 222 مليون شخص إجمالًا.

ويُفهم أن مسؤولين كبارًا في فيفا تحدثوا مع بعض أبرز اللاعبات لشرح استثمارات المنظمة الأوسع في كرة القدم النسائية وسبب القرار. وقالت مصادر في فيفا إنه ستكون هناك تحسينات إضافية على برنامج منافع الأندية النسائية. ولم تعلّق فيفا عند التواصل معها.