تراقب أندية آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وضع لينارت كارل، موهبة بايرن ميونخ البالغة 18 عامًا، بعد انتقاد علني وجّهه إليه أولي هوينس، الرئيس الفخري للنادي البافاري، وفتح باب التساؤلات حول مستقبل اللاعب في ميونخ.

انتقاد علني بعد تراجع المستوى

جاء كلام هوينس عقب تراجع في مستوى كارل، وفق ما كتبه كريستيان فالك في عموده الحصري عن بايرن. ويُنظر إلى اللاعب بوصفه موهبة تحظى بتقدير كبير ويُنتظر منه الكثير مع النادي.

غير أن مسيرته القصيرة نسبيًا شهدت أكثر من واقعة أغضبت الإدارة. كما سبق أن قال كارل علنًا إنه يحلم بارتداء قميص ريال مدريد في المستقبل.

فالك: تصريح معتاد لا يغيّر الكثير

يرى فالك أن انتقاد هوينس لن يكون بالضرورة عاملًا مؤثرًا في مصير اللاعب. وأوضح أن الرئيس الفخري لا يشارك في الإدارة اليومية للنادي، وإن كان عضوًا في المجلس الإشرافي.

ووصف فالك التصريح بأنه معتاد من هوينس، الذي أدلى بتعليقات مشابهة عن لاعبين سابقين. واستذكر انتقاده لباستيان شفاينشتايغر بسبب سلوكه خارج الملعب، حين صبغ شعره بالأشقر الفاتح وطلى أظافره بالأسود. وبحسب فالك، يحب هوينس استفزاز الناس، والأمر نفسه ينطبق على كارل.

وأكد أن النادي راضٍ عن اللاعب الألماني الشاب، وأن المسؤولين عن الإدارة اليومية يثقون به كثيرًا ويريدون الإبقاء عليه.

اتصالات إنجليزية وقيمة بـ60 مليون يورو

أشار فالك إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتابع ما يُقال في ألمانيا. وعلم أن آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد لاحظوا وجود أمر ما يحيط بكارل، فأجرت الأندية اتصالات لمعرفة ما يجري، وما إذا كان أحد في ميونخ غير راضٍ تمامًا عن الشاب.

وتبلغ قيمة اللاعب 60 مليون يورو (50.1 مليون جنيه إسترليني)، وهو مبلغ في متناول أندية الدوري الإنجليزي بحسب فالك. وأضاف أن أي محادثات حول عقد جديد لم تُجرَ حتى الآن.