يتصدّر ثلاثة من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، قائمة الأندية المهتمة بضم المدافع الشاب خاكوبو رامون، لاعب كومو، وفق ما تفيد به التقارير. وتقدَّر قيمة اللاعب السوقية حاليًا بنحو 50 مليون يورو.

لاعب صاعد على رادار الكبار

يبلغ رامون 21 عامًا ويلعب مدافعًا في الوسط. وبات في الفترة الأخيرة من أبرز المدافعين الشباب في القارة الأوروبية، كما أنه عنصر أساسي في تشكيلة كومو.

بدأ اللاعب مسيرته في ريال مدريد، شأنه شأن نيكو باث، وتطوّر مستواه كثيرًا بعد انتقاله إلى كومو. وهو اليوم لاعب دولي في منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، وقد ظل اسمه مطروحًا لدى أندية كبرى في إنجلترا منذ فترة.

ريال مدريد يمسك بخيوط الصفقة

يعقّد وضع اللاعب أن ريال مدريد يحتفظ بحقين في عقده: بند يمنحه نسبة من أي عائد بيع مستقبلي، وبند آخر لإعادة شراء اللاعب. وبهذين البندين يجد النادي الملكي نفسه في موقع المتحكم بمستقبل رامون.

ويُتوقَّع أن يميل ريال مدريد إلى محاولة إعادة ضم رامون وباث معًا، رغم أن أندية أخرى تتابع اللاعبين.

لكل نادٍ ما يغريه

يبدو أرسنال مشروعًا جذابًا للاعب، فالمدافعون ازدهروا تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا. كما يبدو الفريق اللندني المرشح الأبرز للقب الدوري هذا الموسم.

أما تشيلسي فيناسب رامون نوع المواهب الشابة التي يهتم بها النادي، ويبدو بيئة مناسبة للاعبين الشباب كي ينالوا فرص اللعب بانتظام ويتطوروا، حتى لو لم تسر الأمور تمامًا كما هو مخطط على أرض الملعب.

ويرى بعض المتابعين أن الانتقال إلى يونايتد قد يكون الأنسب للاعب حاليًا. فقد يغادر ليساندرو مارتينيز ملعب أولد ترافورد قريبًا، ويضعه كومو على رادار النادي بوصفه بديلًا محتملًا لرامون. وإذا أدرج يونايتد مارتينيز ضمن صفقة رامون في يناير المقبل، فقد يمنحه ذلك أفضلية في السباق.

في المقابل، يعاني يونايتد من وضع غير جيد في الوقت الراهن، وقد يضرّ ذلك بفرصه في إقناع اللاعب.