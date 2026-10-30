تأهل إيفرتون إلى ربع نهائي كأس كاراباو بعد فوزه على نيوكاسل في مباراة أمس، وهي آخر مباريات هذه الجولة من البطولة، فيما غاب عنها جاك غريليش بعد استبعاده من التشكيلة.

غريليش خارج القائمة بسبب «خرق للانضباط»

وصف النادي سبب استبعاد اللاعب الدولي الإنجليزي بأنه «خرق للانضباط داخل النادي». وبعد المباراة قال المدرب ديفيد مويز إنه يدعم القرار، من دون أن يقدّم أي تفاصيل إضافية.

ووُصف أداء نيوكاسل في اللقاء بأنه ضعيف، وهو ما سهّل مهمة إيفرتون في حسم التأهل.

مواجهة جديدة بين الفريقين ليلة الاثنين

لن تطول فترة الانتظار، إذ يسافر إيفرتون إلى نيوكاسل لخوض مباراة ليلة الاثنين. ولم يُعرف حتى الآن إن كان غريليش سيرافق الفريق في هذه الرحلة، ويُتوقع أن يحظى الأمر باهتمام كبير.

يونايتد يتجه إلى ستامفورد بريدج

في سياق آخر، ما زال مايكل كاريك في منصبه مدرباً لمانشستر يونايتد. فقد ألقى كلمة استمرت ست دقائق يوم الجمعة الماضي، ثم خسر فريقه على أرضه أمام بورنموث.

ويلعب يونايتد خارج أرضه أمام تشيلسي في نهاية هذا الأسبوع. وكانت هذه المواجهة في الماضي مهمة في الصراع على المراكز الأربعة الأولى، وما زالت كذلك إلى حدّ ما.

ومن المنتظر أن تُعقد سلسلة من المؤتمرات الصحفية التي تسبق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وجرت أمس مباريات في دوري أبطال أوروبا للسيدات.