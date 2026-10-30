أعلنت جوجل اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق «جيميني» تتيح معاينة الملفات التي ينشئها التطبيق وتعديلها داخل المحادثة نفسها، وبدأ طرحها لجميع المستخدمين.

من التنزيل إلى التعديل الفوري

كان «جيميني» قد اكتسب في أبريل قدرة على إنشاء ملفات متنوعة، منها مستندات «Docs» وجداول «Sheets» وملفات PDF وملفات Markdown. لكن المستخدم ظل حتى الآن مضطرًّا إلى تنزيل الملف أو تصديره قبل أن يتمكن من إجراء أي تعديل عليه.

التحديث الجديد يلغي هذه الخطوة. فالمعاينة والتعديل يشملان المستندات وملفات PDF والعروض التقديمية والجداول والأكواد وغيرها.

كيف تعمل الأدوات الجديدة

يمكن توسيع الملف إلى ملء الشاشة، وفي هذا الوضع تُكتب التعديلات مباشرة داخل الملف. كما يستطيع المستخدم تحديد جزء من النص وطرح أسئلة عنه على «جيميني».

ويمكن للتطبيق أن يحسّن النص أو العناصر المرئية بناءً على طلب المستخدم. وتبقى أسئلة المتابعة بشأن الملف متاحة في أي لحظة.

الدعم على الويب والهاتف

تتفاوت المنصات المدعومة بحسب نوع الملف. فمعاينة ملفات PDF وتعديلها متاحان على الويب وعلى الهاتف معًا.

أما بقية الصيغ، وهي مستندات «Docs» وجداول «Sheets» والعروض التقديمية وملفات Markdown وملفات TXT والأكواد، فهي مدعومة على الويب فقط في الوقت الحالي.

وتتوافر الميزات الجديدة لجميع مستخدمي «جيميني» وبكل اللغات التي يدعمها التطبيق.