تحدّثت تسريبات حديثة عن نسخة من هاتف «أوبو فايند X10 ألترا» تعمل بمعالج «ديمنسيتي 9600 برو»، ما يعني أن الشركة الصينية قد تتخلى للمرة الأولى عن معالجات «سنابدراغون» في فئتها الأعلى. ويُتوقع وصول الهاتف العام المقبل.

تغيير محتمل في استراتيجية المعالجات

قدّمت أوبو فئة «ألترا» ضمن سلسلة فايند X مع هاتف «فايند X7 ألترا» في عام 2024. ومنذ ذلك الحين اقتصرت هواتف هذه الفئة على معالجات «سنابدراغون»، في حين تعمل هواتف السلسلة الرائدة العادية، أي غير «برو»، بمعالجات «ديمنسيتي».

إذا صحّ التسريب، فسيصبح «فايند X10 ألترا» أول هاتف «ألترا» بمعالج «ديمنسيتي»، وهو تغيير كبير في نهج الشركة. وبحسب مسرّب، تختبر هذه النسخة دمج خوارزميات تصوير على مستوى المعالج. ويُنصح بانتظار تقارير إضافية لمعرفة المعالج الذي سيشغّل الهاتف فعلاً.

منظومة كاميرات بثلاث عدسات خلفية وأمامية بدقة 100 ميجابكسل

تشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع LOFIC بحجم نحو 1/1.12 بوصة. وتشمل الكاميرا الخلفية أيضاً عدسة مقرِّبة بدقة 200 ميجابكسل من نوع «بيريسكوب».

كذلك تضم المنظومة كاميرا «بيريسكوب» بدقة 50 ميجابكسل وتقريب 10 أضعاف، قد تستخدم مستشعر «جي إن بي» من سامسونج أو «OV51A» من أومنيفيجن.

أما في الواجهة، فيجري الحديث عن كاميرا أمامية مربعة الشكل بدقة 100 ميجابكسل. وتُذكر كاميرا واسعة جداً من سامسونج طراز «HP5»، مع دعم التصوير الماكرو بالعدسة المقرِّبة.

شاشة 144 هرتز وبطارية 8500 ملي أمبير

تُذكر شاشة «BOE» بقياس 6.89 بوصة ودقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. وفي الجانب الطاقي، تُذكر بطارية بسعة نحو 8500 ملي أمبير في الساعة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط.

السعر وموعد الإطلاق

وضعت تسريبات سابقة سعر الهاتف قرب سعر «فايند N6»، أي نحو 10 آلاف يوان (نحو 1480 دولاراً). ويُتوقع إطلاقه في النصف الأول من 2027 في الصين.

أما عالمياً، فلا توجد حالياً معلومات عن موعد وصوله إلى الأسواق.