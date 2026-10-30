كُشف في ميلانو عن مشروع ملعب جديد يحل محل سان سيرو، وسيحمل اسم «ملعب جنرالي»، على أن يكون جاهزًا لاستضافة بطولة أمم أوروبا 2032. وتتجاوز قيمة الشراكة التجارية على اسم الملعب 30 مليون يورو سنويًا، يتقاسمها ناديا ميلان وإنتر.

ملعب بمدرجات عمودية على طراز دورتموند

سيتّسع الملعب لـ71,500 متفرج، وستُبنى مدرجاته بشكل عمودي على طراز ملعب دورتموند. وقد وصفت صحيفة أخرى تصميمه بأنه يشبه الوعاء.

كاردينالي يتمسك بأموريم ويعد بصفقات في يناير

في ميلان، دافع مالك النادي كاردينالي عن المدرب أموريم، ووصفه بأنه «توب غان» الخاص به. وقال إنه لن يتخلى عن مدربه الشاب، وإنه سيشتري لاعبين في يناير.

وأعلن النادي من جهته تمديد عقد بوليسيتش حتى 2031.

ويستعد ميلان لقمة الديربي أمام إنتر غدًا السبت 31 أكتوبر 2026. وفي السنوات العشر الأخيرة، فاز إنتر بتسعة ألقاب مقابل ثلاثة لميلان.

أزمة يوفنتوس: معسكر مغلق و«فرصة أخيرة» لسباليتي

يمرّ يوفنتوس بأزمة، والنادي غاضب، ومدربه سباليتي مهدّد بالإقالة. وأُدخل اللاعبون في معسكر تدريبي مغلق، فيما وجّه الرئيس التنفيذي كلمة إلى الفريق، وأُعطي المدرب «فرصة أخيرة».

وترى إدارة النادي أن المسؤول الأول عن الأزمة ليس سباليتي بل اللاعبون. ومن المنتظر أن تتضح حقيقة الموقف يوم الأحد.

وفي خلفية المشهد، لم يهزم أليغري، المدرب الموقوف حاليًا، يوفنتوس منذ 14 عامًا.

نابولي يفقد لوبوتكا وفروزينوني يقفز إلى المركز السادس

سيغيب لوبوتكا عن نابولي 45 يومًا بسبب الإصابة، بينما سيلعب دي بروين في الفريق بدور صانع الألعاب. ويبتعد فريق «ديلا» أيضًا بفارق 11 نقطة عن المتصدر.

وعلى صعيد النتائج، تعادل ساري مع فيورنتينا في فلورنسا. وفاز فروزينوني على ليتشي بخمسة أهداف وصعد إلى المركز السادس، فيما انتهت مواجهة فيورنتينا وأتالانتا بالتعادل 2-2.

وفي تورينو، وافق النادي على تجديد عقد آدامز.