أقامت السفارة التركية في عمّان أمس الخميس حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ103 لإعلان الجمهورية التركية، حضره مسؤولون وسفراء وصحفيون ومدعوون. واستغل السفير التركي لدى الأردن، هاكان كارتشاي، المناسبة ليعرض حصيلة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

نمو في التبادل التجاري وحضور 100 شركة تركية

قال كارتشاي إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والأردن تجاوز ملياري دولار في العام الماضي. وأضاف أن هذا الحجم سجل ارتفاعاً بنسبة 20 بالمئة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعمل في الأردن نحو 100 شركة تركية، بعضها باستثمارات مباشرة وبعضها بالشراكة مع أردنيين. وأعرب السفير عن تقديره لاهتمام الجانب الأردني بنجاح أعمال هذه الشركات، مؤكداً استمرار الجهود لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وإيجاد مجالات جديدة للتكامل.

124 رحلة جوية أسبوعياً بين البلدين

أوضح السفير أن النقل البري يوفر بديلاً لشحن البضائع التجارية، وأن خطوط الربط الجوي صارت أكثر أهمية في العلاقات الثنائية. وتسيّر الخطوط الجوية التركية وأناضول جت وبيغاسوس والملكية الأردنية والأردنية للطيران معاً 124 رحلة أسبوعياً بين تركيا والأردن.

وأشار إلى أهمية رحلات الربط عبر إسطنبول، لافتاً إلى أن الإعفاء من التأشيرات وشبكة الطيران يتيحان فرصاً لتطوير السياحة بين البلدين.

إرادة سياسية مشتركة وذكرى ثمانين عاماً على العلاقات

ذكر كارتشاي أن الروابط بين الملك عبد الله الثاني والرئيس رجب طيب أردوغان توجه العلاقات الثنائية، وأن الإرادة السياسية المشتركة ظهرت خلال زيارة الملك إلى تركيا في 7 شباط. ويصادف العام المقبل الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

اللغة التركية والتعليم والتراث

اعتبر السفير أن اهتمام الأردنيين بتركيا ينعكس في تبوؤ مركز «يونس إمره» الثقافي التركي في عمّان المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين المراكز، من ناحية عدد من يتعلمون اللغة التركية. وأضاف أن الاهتمام باللغة والثقافة التركيتين تعزز بفضل أقسام اللغة التركية في الجامعات الأردنية والشعبية الواسعة للمسلسلات التركية.

ويتواصل التعاون في مجال التعليم عبر المستشارية التعليمية ووقف المعارف التركي، في حين تنفذ الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مشاريع مع السلطات الأردنية بهدف حماية التراث الثقافي المشترك.

تعزية بضحايا هجوم كنيسة حمود في الكرك

قدّم السفير تعازيه لأسر ضحايا الهجوم على كنيسة حمود في محافظة الكرك في 23 تشرين الأول، وتمنى الشفاء للمصابين. وأكد إدانة تركيا الشديدة للهجوم وتضامنها مع الأردن.