يتصدّر مانشستر سيتي سباق التعاقد مع لاعب الوسط الأمريكي ماتيس ألبرت، نجم بوروسيا دورتموند الشاب، متقدمًا على تشيلسي في المنافسة على ضمّه، وفق ما بدا من تطورات الملف حتى الجمعة 30 أكتوبر 2026. وتُقدَّر قيمة الصفقة المحتملة بنحو 20 مليون يورو.

لاعب في السابعة عشرة يزداد حضوره مع دورتموند

ألبرت لاعب وسط مهاجم يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو دولي أمريكي. بدأ مسيرته مع الفريق الأول للنادي الألماني الموسم الماضي.

ويُنتظر أن يصبح دوره أهم داخل التشكيلة هذا الموسم. ولهذا يرغب دورتموند في عدم السماح له بالرحيل.

سيتي يتحرك منذ الصيف وأندية أخرى تراقب

أبدى مانشستر سيتي اهتمامًا قويًا باللاعب خلال الصيف، ولا يزال في المقدمة بين الأندية الراغبة في ضمه. غير أنه ليس وحيدًا في الميدان، إذ يتابع تشيلسي وباريس سان جيرمان اللاعب كذلك.

قضية الاتهامات المالية قد تقلب الحسابات

أُدين مانشستر سيتي مؤخرًا بغالبية التهم المالية الموجَّهة إليه، وعددها 115 تهمة. ويستأنف النادي حاليًا هذا الحكم.

وإذا ثبت الحكم، فقد يواجه النادي عقوبة كبيرة، مثل منعه من التعاقدات أو خصم نقاط يجعل هبوطه حتميًا. وقد تُبعد مثل هذه العقوبة اللاعبين عن الانضمام إلى صفوفه.

وفي هذه الحالة قد تعود أندية مثل تشيلسي إلى سباق ضم ألبرت. ويُتوقع أن تتوفر للاعب الأمريكي خيارات عديدة أخرى إن لم ينتقل إلى ملعب الاتحاد.