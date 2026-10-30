قررت مايكروسوفت إنهاء دعم تطبيق الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» (Copilot) على أجهزة التلفزيون، ومن المتوقع أن يختفي التطبيق من الشاشات قبل نهاية عام 2026، بعدما بدأت تلفزيونات إل جي (LG) عرض إشعار بهذا الشأن لمستخدميها.

إشعار على شاشات إل جي دون موعد محدد

يفيد الإشعار بأن مايكروسوفت قررت وقف دعم «كوبايلوت» على جميع أجهزة التلفزيون. ويقول إن الميزة لم تعد متاحة على الجهاز وقد تتوقف عن العمل قريبًا.

لا يحدد النص يومًا بعينه للإيقاف. فهو يكتفي بالإشارة إلى أن الإنهاء مجدول خلال 2026، وأن التاريخ الدقيق يتبع الجدول الزمني لمايكروسوفت.

ويشمل القرار الميزات المرتبطة بالتطبيق في البحث الصوتي، وخدمة «AI Concierge»، وقائمة التطبيقات.

سامسونج في دائرة الاحتمال

لا يأتي الإشعار على ذكر سامسونج صراحةً. غير أن التطبيق أُطلق على تلفزيونات إل جي وسامسونج معًا في عام 2025، ما يجعل إزالته من شاشات سامسونج مرجحة جدًا. وكان التطبيق مثبتًا مسبقًا على تلفزيونات الشركة الكورية التي طُرحت خلال العامين الماضيين.

لم تعلن سامسونج شيئًا رسميًا حتى الآن. لكنها قد ترسل قريبًا إشعارًا مماثلًا إلى الأجهزة التي يوجد فيها التطبيق.

من معرض CES إلى إعادة التموضع

أعلنت الشركتان دمج «كوبايلوت» في تلفزيوناتهما خلال معرض CES 2025. وأتاحت الميزة للمستخدمين محادثة المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والحصول على معلومات عمّا يُعرض على الشاشة، وتلقي توصيات مخصصة للمسلسلات والأفلام.

أما اليوم فتتجه مايكروسوفت إلى الأعمال والإنتاجية. وقد طرحت مؤخرًا تطبيق «كوبايلوت» جديدًا يجمع المحادثة ووكلاء الذكاء الاصطناعي وإمكانات البرمجة، وتعيد تموضعه بعيدًا عن الاستخدام العادي.

وأمام من يعتمدون على المساعد في التلفزيون بدائل متاحة. فيمكنهم التحول إلى تطبيق «بيربلكسيتي» (Perplexity)، أو استخدام ميزات «Vision AI» الخاصة بسامسونج المتوافرة على تلفزيونات 2025 أو الأحدث.