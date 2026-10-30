تراجع الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إلى 56.04 جنيه، بانخفاض قدره 0.02 جنيه، أي ما يعادل 0.03% مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

العملة السعر الدولار الأمريكي 56.04 جنيه اليورو 62.60 جنيه الريال السعودي 14.94 جنيه الجنيه الإسترليني 74.93 جنيه الدينار الكويتي 180.29 جنيه الدرهم الإماراتي 15.26 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

الحركة هنا طفيفة، لا تكاد تُلمس في فاتورة أو تحويل صغير. لكن من يتعامل بمبالغ كبيرة يعرف أن الفروق الصغيرة تتراكم، ولذلك يتابع كثيرون هذه الأرقام يوماً بعد يوم.

اليورو والجنيه الإسترليني في الاتجاه المعاكس

على عكس الدولار، صعد اليورو إلى 62.60 جنيه بزيادة 0.03 جنيه، أي 0.05%. أما الجنيه الإسترليني فكان الأكثر ارتفاعاً بين العملات الست، إذ بلغ 74.93 جنيه بزيادة 0.14 جنيه، أو 0.19%.

هذا الاختلاف مألوف في سوق الصرف. فسعر أي عملة أمام الجنيه المصري لا يتحرك وحده، بل يتأثر أيضاً بقوة هذه العملة أمام الدولار عالمياً. حين يتحسن اليورو أو الإسترليني أمام الدولار في الأسواق الدولية، ينعكس ذلك عادةً على سعرهما محلياً، حتى لو ظل الدولار شبه ثابت أمام الجنيه.

عملات الخليج

الريال السعودي سجل 14.94 جنيه بانخفاض 0.00 جنيه، أي 0.03%، والدرهم الإماراتي بلغ 15.26 جنيه بانخفاض 0.00 جنيه، أي 0.02%. العملتان مرتبطتان عادةً بحركة الدولار، ولهذا جاءت تغيراتهما شبه متطابقة مع تغير الدولار.

أما الدينار الكويتي فسجل 180.29 جنيه، متراجعاً 0.18 جنيه بنسبة 0.10%، وهو يظل الأعلى قيمة بين العملات المذكورة.

ماذا يعني ذلك لك؟

إذا كنت تخطط لشراء عملة أجنبية لسفر أو دراسة أو سداد التزام، فالأرقام اليوم لا تدفعك إلى التعجل أو التأجيل. الفارق بين الأمس واليوم صغير في معظم العملات، والمهم أن تقارن السعر المعلن بما يعرضه البنك أو مكتب الصرف الذي ستتعامل معه، فالفروق بين الجهات قد تتجاوز حركة يوم كامل.

وللمدخر الذي يحتفظ بجزء من أمواله بعملة أجنبية، يبقى السعر اليومي مؤشراً يُقرأ في سياق أطول، لا في ضوء تغير بضعة قروش. تبقى العملات الست في نطاق ضيق اليوم، والمتابعة اليومية هي ما يكشف الاتجاه عندما يتضح.