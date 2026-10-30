تراجعت أسعار الذهب في مصر صباح الجمعة 30 أكتوبر 2026، وسجّل عيار 21 نحو 6,440 جنيهاً للجرام، بانخفاض 62.04 جنيه عن اليوم السابق، أي بنسبة 0.95%.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,360 جنيه ذهب عيار 21 6,440 جنيه ذهب عيار 18 5,520 جنيه الجنيه الذهب 51,517 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,985.20 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

عيار 24 هبط 70.90 جنيه ليصل إلى 7,360 جنيهاً للجرام، وعيار 18 خسر 53.18 جنيه واستقر عند 5,520 جنيهاً. النسبة واحدة في الأعيرة الثلاثة، 0.95%، لأن كل عيار يتحرك مع الآخر بنفس الاتجاه.

الجنيه الذهب والأونصة العالمية

الجنيه الذهب، ووزنه 8 جرامات من عيار 21، سجّل 51,517 جنيهاً، بتراجع قدره 496 جنيهاً عن أمس.

الأصل في هذه الحركة هو الأونصة العالمية. فقد نزلت إلى 3,985.20 دولار، بانخفاض 37.30 دولار، أي 0.93%. والفارق الطفيف بين نسبة الأونصة ونسبة الجرام المحلي يعني أن السوق المصرية تبعت السوق العالمية تقريباً بالتناسب نفسه.

لماذا يتحرك السعر محلياً؟

سعر الجرام في مصر يُحسب من الأونصة العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه. الأونصة تزن 31.1 جراماً، فإذا نزلت بالدولار نزل معها الجرام المحلي، إلا إذا ارتفع الدولار فعوّض جزءاً من الهبوط. ويضاف إلى ذلك الطلب في السوق: إقبال المشترين يرفع ما يدفعه الناس فوق السعر، وفتوره يخففه.

بالنسبة للمشتري الذي يريد قطعة للزينة أو الهدية، فاليوم أرخص من أمس بهامش لا يُنكر، لكن عليه أن يتذكر أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية ولا الدمغة، وهي تختلف من محل إلى آخر.

أما من يدّخر في السبائك أو الجنيهات، فالقاعدة المعتادة أن الذهب يُشترى للمدى الطويل، وأن حركة يوم واحد لا تحسم شيئاً. من يتابع الأسعار كل صباح يرى أن الصعود والهبوط يتناوبان، وأن المهم هو سعر الشراء مقارنة بسعر البيع لاحقاً.

الأنظار تبقى على الأونصة العالمية وعلى سعر الدولار في الساعات المقبلة، فهما ما يحدد اتجاه الجرام في الأسواق المصرية.