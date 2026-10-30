تفيد التقارير بأن تشيلسي قد يتمكن من حسم صفقة لاعب الوسط ألِكس سكوت مقابل نحو 90 مليون جنيه إسترليني، أي أقل بعشرة ملايين من المبلغ الذي كان بورنموث يأمل في الحصول عليه.

مزايدة منتظرة لم تتحقق

ارتبط اسم سكوت بليفربول في الفترة الأخيرة، لكن المعلومات الأحدث ترجّح أن اهتمام النادي به لم يكن بالقوة التي أشارت إليها بعض المصادر. وربما كان بورنموث يعوّل على مزايدة بين الناديين ترفع السعر إلى ما يقارب 100 مليون جنيه.

وإذا لم ينافس ليفربول تشيلسي على التعاقد معه، فقد يحصل الأخير على اللاعب بسعر أقل. ويُشار إلى أن سكوت لاعب دولي إنجليزي، وسبق أن دربه أندوني إيراولا في بورنموث، وكان لمّ شملهما في ليفربول سيبدو لافتاً.

مبلغ فيرنانديز يوسّع هامش تشيلسي

باع تشيلسي إنزو فيرنانديز إلى مانشستر سيتي في نهاية الصيف، فلم يبقَ أمامه سوى وقت قصير لتعويضه. وذُكر أن رسوم انتقال اللاعب بلغت 125 مليون جنيه إسترليني.

هذا المبلغ يمنح النادي اللندني هامشاً واسعاً للتعزيز في يناير. فإذا أُنجزت صفقة سكوت بـ90 مليون جنيه، يتبقى لتشيلسي 35 مليوناً يمكن توجيهها إلى التعاقد في مراكز أخرى.

وكان قد ذُكر سابقاً أن آدم وارتون، لاعب الوسط الآخر، يحظى بإعجاب تشيلسي. غير أن المؤشرات تتجه الآن نحو سكوت.

بورنموث تمسّك به في الصيف

يبلغ سكوت 23 عاماً. وبدا في الصيف أنه قد يغادر بورنموث، لكن النادي أصرّ على أنه غير معروض للبيع.

أما إذا بيع سكوت، فإن رحيل إيلي جونيور كروبي عن النادي في الفترة نفسها يصبح أقل احتمالاً.