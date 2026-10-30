أتاحت سامسونج في تطبيق معرض سامسونج (Samsung Gallery) أداة تحرير جديدة ضمن ذكاء Galaxy AI تحمل اسم «ماي فان كام» (My FanCam)، تنشئ من أي تسجيل موجود مقطعًا جديدًا يتمحور حول شخص واحد يختاره المستخدم.

أداة تتبع الشخص المختار داخل التسجيل

تحلّل الميزة الفيديو أولًا لاكتشاف الأشخاص الظاهرين فيه، ثم تقصّ المشهد وتحرّك إطار القص بحيث يلاحق الشخص المحدد أينما تحرك. ويظهر للمستخدم قبل بدء المعالجة الإطار المقترح، فيما تُعتَّم المنطقة الواقعة خارجه.

يمكن للمستخدم اختيار شكل الفيديو الناتج ومعاينته، ثم حفظه في نسخة منفصلة عن التسجيل الأصلي.

من الاستخدامات المطروحة تحويل تسجيل حفلة إلى مقطع يتابع مؤدّيًا واحدًا، أو التركيز على الطفل في عرض مدرسي. وتتيح الأداة كذلك تحويل تسجيل أفقي إلى مقطع عمودي دون ضبط القص يدويًا.

تعمل بعد التسجيل لا قبله

تختلف «ماي فان كام» عن «الإطار التلقائي» (Auto framing) في الكاميرا، الذي يعمل قبل التصوير وأثناءه. أما الميزة الجديدة فتعمل بعد انتهاء التسجيل، ولا تتطلب تفعيل أي خيار في الكاميرا، ولا وضع تسجيل خاصًّا. وبذلك تصلح للفيديوهات المسجّلة مسبقًا، ومنها المستوردة من جهاز آخر.

وتقبل الأداة تسجيلات بصيغ 8K وAPV وLog من الأجهزة التي تدعم التصوير بها. غير أن ذلك لا يعني أن النسخة المحفوظة تحتفظ بالدقة أو الصيغة الأصلية.

نسب أبعاد متعددة وقيود تقنية

يستطيع المستخدم اختيار نسبة الأبعاد والتبديل بين الوضعين العمودي والأفقي بصرف النظر عن اتجاه التسجيل الأصلي. والنسب المتاحة هي 1:1 و3:4 و9:16 و2:3 و3:5 و4:5 و5:7. وعند اختيار الوضع الأفقي تنعكس النسب غير المربعة، فتصبح 3:4 مثلًا 4:3 وتصبح 9:16 16:9، بينما يبقى القص 1:1 مربعًا.

ولا تدعم الميزة التكبير بالقرص لتكبير الشخص المختار في المعاينة.

وتذكر سامسونج أن الملابس والوضعيات وحجم الشخص في الكادر قد تؤثر في النتيجة، ولا تضمن دقة التتبع في كل لحظة.

الأجهزة المدعومة وطريقة الاستخدام

تتوفر الميزة على هواتف Galaxy S وGalaxy Z والأجهزة اللوحية Galaxy Tab S التي أُطلقت عام 2024 وما بعده، بشرط تشغيل واجهة One UI 9 المبنية على أندرويد 17 أو أحدث.

وللاستخدام يفتح المستخدم الفيديو في معرض سامسونج، ثم يضغط على أيقونة Galaxy AI ويختار «ماي فان كام».