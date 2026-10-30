تتابع أندية إنجليزية كبرى، في مقدمتها ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد، وضع أليكسي باتراكوف، لاعب غلطة سراي الشاب، وفق ما تفيد به التقارير. وتبدو الصورة أعقد من مجرد مفاضلة بين عروض الدوري الإنجليزي الممتاز.

لاعب في الحادية والعشرين وعقد ببند جزائي

يبلغ باتراكوف 21 عامًا، وقد لفت الأنظار أول مرة خلال مسيرته مع لوكوموتيف موسكو. وانتقل هذا الصيف إلى غلطة سراي، ويرتبط معه بعقد يتضمن بندًا جزائيًا قيمته 50 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب ينتمي إلى المنتخب الروسي، ويُنتظر أن يدرس وجهته المقبلة بعناية قبل أن يحسم خياره.

ليفربول وآرسنال ويونايتد ليست وحدها

الأندية الثلاثة تُذكر بين الجهات المهتمة بضمه، لكنها لا تنفرد بالملف. فيُقال إن تشيلسي ومانشستر سيتي قد يدخلان على الخط أيضًا، ما يرفع عدد المتابعين المحتملين.

ويرى التقرير أن البند الجزائي البالغ 50 مليون جنيه قد يغري أندية كبرى كثيرة. وربما يمهد ذلك لانتقاله في وقت أبكر مما كان متوقعًا.

ميل إلى برشلونة وباريس سان جيرمان

في المقابل، ثمة ما يشير إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان قد يكونان خيارًا أفضل بالنسبة إلى اللاعب. ويُزعم أنه يميل حاليًا إلى هذين الناديين أكثر من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُقال إن «مكانة» النادي الكتالوني والفريق الباريسي و«أسلوب لعبهما» يجذبان باتراكوف.

غلطة سراي متمسك واهتمام لم ينضج بعد

لا يرغب غلطة سراي في التفريط باللاعب، بحسب التقرير نفسه. أما الاهتمام الحالي فيبدو مبكرًا، ومن غير المرجح أن يتسارع قريبًا.