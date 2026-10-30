أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة غربي السعودية، كما اعترضت صاروخًا مجنحًا (كروز) أطلقته الجماعة نحو المنطقة الغربية من المملكة.

إعلانان منفصلان على منصة «إكس»

جاء الإعلان في تدوينتين منفصلتين نشرهما المتحدث باسم التحالف، اللواء تركي المالكي، على منصة «إكس». وأوضح في الأولى أن الدفاعات الجوية هي التي تصدّت للمسيّرة وأسقطتها قبل بلوغ هدفها.

أما التدوينة المتعلقة بالصاروخ المجنح فقد خلت من أي تفصيل إضافي. ولم يحدد المالكي موقع الاعتراض ولا نقطة الإطلاق ولا طبيعة الهدف.

إصابة مواطن في الرياض قبل يوم

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن أمس الخميس 29 أكتوبر 2026 إصابة مواطن بجروح وتضرر منزل ومركبة. وأرجع الدفاع المدني ذلك إلى سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون واعترضتهما الدفاعات الجوية في الرياض.

وفي اليوم نفسه أعلن متحدث التحالف اعتراض الصاروخين الباليستيين وتدميرهما، بعد إطلاقهما باتجاه العاصمة السعودية.

تصعيد متواصل منذ سنوات

وتتصل هذه الحوادث بتصعيد حوثي متواصل ضد السعودية، شمل هجمات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على مواقع داخل المملكة.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفًا عسكريًا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.