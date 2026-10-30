أصدرت جوجل أطول وأشمل حزمة تحديثات لـ Gemini for Home وتطبيق Google Home حتى الآن، وتغطي ملاحظات الإصدار سماعات Nest وGoogle Home وأجهزة البث والراوتر، إضافة إلى دعم جديد لأجهزة Matter على أندرويد.

وتعتمد الشركة منذ عدة أشهر جدول تحديثات منتظماً كل أسبوعين للمساعد وللتطبيق، لكن الإصدار الأخير هو الأكبر من حيث عدد التعديلات.

المساعد يفهم الأوامر الصوتية بدقة أكبر

أصبح المساعد أقدر على استيعاب طلب نقل الموسيقى من غرفة إلى أخرى. ويُفترض أن تقل رسائل «Sorry, I did not understand» التي كانت تظهر أحياناً حتى دون أن يوجّه المستخدم أي كلام إلى الجهاز.

كما تحسّن فهم Gemini لأوامر YouTube TV الصوتية على الشاشات الذكية، وصار تنفيذها أكثر موثوقية.

وعالج التحديث خللاً كان قد يضبط مستوى صوت المنبّهات والمؤقتات على الصفر. ومن الآن ستتطابق مستوياتها مع مستوى صوت الجهاز. وأصلحت جوجل سلوكاً آخر كان فيه طلب تعديل الصوت لجهاز في غرفة أخرى يغيّر صوت السماعة المخاطَبة نفسها إذا تعذّر العثور على الجهاز المقصود.

تحسينات الصوت والبث في سماعات Nest وGoogle Home

تحصل سماعات Google Home وNest على بث أكثر سلاسة، وصوت جهير أقل «انتفاخاً»، ووضوح أكبر عند مستويات الصوت المنخفضة.

وشملت الإصلاحات مشكلات متفرقة، منها اختفاء مجموعات السماعات، وفشل الاتصال عبر Wi-Fi 7، وتوقف تشغيل البلوتوث مؤقتاً بعد أمر الاستئناف.

وتمتد التحديثات إلى جهاز Google TV Streamer وNest Wi-Fi. ويحصل Chromecast with Google TV بنسختيه HD و4K على تصحيح أمني لشهر أغسطس 2026، مع تحسينات في الاتصال والبث والعرض.

أما البرمجية الجديدة لراوتر Nest Wifi ونقطة Wifi فتضيف مرونة أعلى لشبكة الميش، وخاصية DNS fallback، وتحسينات في الاستقرار.

دعم أوسع لأجهزة Matter وميزات جديدة في التطبيق

على أندرويد، يتعرف تطبيق Google Home الآن على أنواع الإغلاق في Matter، مثل أبواب الكراجات والبوابات والنوافذ والخزائن، ويعرض لكل منها الأيقونة وعناصر التحكم الصحيحة.

وستعرض المقابس الذكية ومراقبات الطاقة المتوافقة مع Matter استهلاك الطاقة الفوري والتراكمي على بلاطات الأجهزة وشاشات التحكم.

وأضافت جوجل اختصاراً في وحدة تحكم الثرموستات وHome View يتيح التحويل سريعاً إلى درجة حرارة موفّرة للطاقة قبل مغادرة المنزل. وعلى هواتف أندرويد القابلة للطي، يُتوقع عرض مباشر أفضل للكاميرا عند طي الجهاز أو فتحه.