أعلن مدرب منتخب أستراليا للرغبي ليس كيس أن لاعب الارتكاز المخضرم كيرتلي بيل يدخل حسابات تشكيلة كأس العالم، بعد استدعائه المفاجئ إلى جولة «والابيز» الخريفية في بريطانيا. وتضم الجولة ثلاث مباريات دولية أمام إنجلترا واسكتلندا وويلز الشهر المقبل.

استدعاء بعد انسحاب بايزامي

جاء استدعاء بيل بعد انسحاب لاعب الوسط هانتر بايزامي من التشكيلة لأسباب شخصية. وتسبق مباريات الجولة نهائيات بطولة الأمم الافتتاحية من 21 إلى 23 نوفمبر.

لعب بيل 95 مباراة دولية وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم. وستكون مباراته المقبلة الأولى بقميص المنتخب منذ 2021.

وشدد كيس على أن اللاعب لا يلتحق بالمعسكر لمجرد سد فراغ، بل «قادم ليقدم أداءً». وأوضح أن قراراته كلها، بدعم كامل من الجهاز الفني، تهدف إلى بناء عمق في مراكز مختلفة.

ونقل المدرب عن نيك وايت وسايمون كرون وبراد هاريس من نادي فورس أن بيل كان ممتازاً مع المجموعة ويساعد في دفع البرنامج، على غرار جيمس أوكونور.

مركز الارتكاز رقم 10 يبحث عن صاحب

يحتاج كيس إلى حسم مركز الارتكاز رقم 10 قبل كأس العالم المقررة على أرض أستراليا العام المقبل. فقد شغل المركز لاعبون عدة على مر السنين دون أن يثبت فيه أحد.

وتلقى «والابيز» هزيمتين مهينتين في كأس بليدسلو، ومن المتوقع أن تفيد خبرة بيل الفريق. غير أن كيس قال إنه راضٍ عن لاعبي المركز الحاليين، وسيعيد تقييم المركز بعد موسم سوبر رغبي باسيفيك المقبل.

وأشاد المدرب بمنح اللاعبين الأصغر سناً فرصة للنمو دون ضغط الخبرة. وأثنى على بن دونالدسون أمام جنوب أفريقيا لأنه حمل المباراة على عاتقه بشكل جيد.

أما ديكلان ميريديث فتحكم، بحسب كيس، في لحظات مهمة خلال المباراة الثانية من كأس بليدسلو، مع أمور بسيطة كان بإمكانه تحسينها.

هوبر يتجاوز الإصابة

أُبعدت الإصابة عن لاعب الخط الخلفي توم هوبر بعد خروجه من الملعب في مباراة ناديه السبت الماضي. وكان اللاعب مهدداً بالغياب عن بطولة الأمم بسبب إصابة في الكتف نفسه الذي تعرض فيه لكسر شعري في لوح الكتف أمام إيرلندا في يوليو.

وقال كيس إن جميع الفحوص جاءت سليمة، وإن حركة هوبر تعود تدريجياً، مؤكداً أنه سينضم إلى المعسكر في حالة جيدة.