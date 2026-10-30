كشف المدوّن Digital Chat Station في تسريب جديد عن مواصفات هاتف Vivo S70 المنتظر، ومنها معالج Snapdragon 8s Gen 4 وكاميرا تيليفوتو محيطية بدقة 64 ميجابكسل ودعم لعدسة مقرِّبة قابلة للتركيب. ولم تؤكد فيفو أيًّا من هذه المواصفات حتى الآن.

معالج من الجيل الأحدث وشاشة بقياس Vivo S60 نفسه

وفق المدوّن، يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة من نوع LTPS بقياس 6.59 بوصة ودقة 1.5K. وهذا القياس والدقة هما نفسهما في Vivo S60 الذي أُطلق في الصين في مايو.

أما المعالج المتوقع فهو Snapdragon 8s Gen 4، بينما يعمل Vivo S60 بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، أي أن الجديد يمثل ترقية بجيل واحد. وقد أبقت فيفو في سلسلة S على فئة 8s لطرازها الأعلى، ومن المنتظر أن يواصل إصدار S70 Flagship Edition هذا النهج.

كاميرات: تيليفوتو محيطي أعلى دقة من سابقه

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل، كما في Vivo S60. وفي الخلف، تعتمد الكاميرا الرئيسية دقة 50 ميجابكسل بمستشعر كبير، فيما تأتي الكاميرا الواسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل.

أما عدسة التيليفوتو المحيطية فتصل دقتها إلى 64 ميجابكسل، وهي من نوع Sony LYT-610. في المقابل، يستخدم Vivo S60 عدسة محيطية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. ولا يذكر التسريب معامل التقريب البصري في الهاتف الجديد، ولذلك لا يُعرف هل يبقى 3x أم يتغير. وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن مستشعر تيليفوتو أكبر في الهاتف.

عدسة مقرِّبة بقياس 200 ملم قد تدخل سلسلة S للمرة الأولى

يقول التسريب إن الهاتف يدعم عدسة مقرِّبة (teleconverter) بقياس 200 ملم. وكانت فيفو قد قدمت هذا النوع من الملحقات في سلسلة X، إذ كان Vivo X300 FE أول طراز FE يدعم 200mm Telephoto Extender Gen 2.

وإذا حصل S70 Flagship Edition على الدعم نفسه، فسيكون أول هاتف من سلسلة S يوفر خيار العدسة المقرِّبة. والملحق اختياري، ويُرجَّح أن يُشترى منفصلًا ولا يأتي داخل العلبة. ولم يذكر المدوّن جيل الملحق المتوافق مع الهاتف ولا سعره.

معلومات من مصدر واحد وموعد إطلاق مرجَّح في نوفمبر

تستند كل هذه المعلومات إلى مصدر واحد هو المدوّن، وقد تتغير المواصفات قبل الإطلاق. وحتى الآن، لم تعلن فيفو عن Vivo S70، ولا عن سعره أو سعة بطاريته.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن الهاتف سيُطلق في الصين في نوفمبر.