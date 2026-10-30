أطلقت جوجل النسخة التجريبية الثالثة من تحديث «أندرويد 17 QPR3» للهواتف المتوافقة من سلسلة «بكسل»، بعد أقل من شهر على طرح النسخة التجريبية الأولى من التحديث نفسه. وتتضمن الملاحظات الرسمية للإصدار 26 إصلاحًا للأخطاء، إلى جانب تحسينات في الاستقرار.

ميزات حذفتها جوجل سابقًا تعود من جديد

أوضح مشعل الرحمن، مدير مجتمع أندرويد في جوجل، في سلسلة منشورات على منصة «إكس» أن النسخة الجديدة تعيد ميزات كانت الشركة قد أزالتها في النسخ التجريبية السابقة من QPR.

أبرز هذه الميزات قفل التطبيقات المدمج الذي يحمي كل تطبيق على حدة من الدخول غير المصرّح به. غير أن القفل يعتمد على بيانات فتح الجهاز نفسها، ولا يتيح تعيين رمز PIN أو نمط أو كلمة مرور منفصلة.

كما عاد تأثير التمويه إلى واجهة شاشة القفل، ويظهر على اختصارات الشاشة وزر البصمة والإشعارات.

فقاعات للتطبيقات ومربع للكاميرا

أصبح بإمكان المستخدم تشغيل التطبيقات في فقاعات مباشرة من قائمة التطبيقات الأخيرة. وتفيد هذه الخاصية خصوصًا من يفضّلون مشغّل تطبيقات (لانشر) من جهة خارجية بدل مشغّل «بكسل» الأصلي.

وأُضيف إلى لوحة الإعدادات السريعة مربع جديد لتشغيل الكاميرا. أما شاشة القفل فصارت تعرض وقت المنبّه مع الإشارة إلى صباحًا أو مساءً (AM/PM).

إصلاحات تشمل الشاشة والتطبيقات

عالجت النسخة عددًا من الأخطاء التي تتصل بالواجهة. فقد أُصلح وميض شاشة نظرة عامة على التطبيقات الأخيرة عند تنفيذ إيماءة الشاشة الرئيسية بعد التبديل السريع بين التطبيقات. وأُصلح كذلك خطأ بقاء الشاشة الداخلية سوداء عند فتح الجهاز القابل للطي، وخطأ انطفاء الشاشة وإضاءتها عشوائيًا أثناء الاستخدام.

وفي ما يخص شاشة القفل، جرى إصلاح عرض خلفية الشاشة الرئيسية عليها عند إيقاظ الجهاز من داخل تطبيق مفتوح. وفي الوضع الداكن، عولجت مشكلة ظهور أزرار الواجهة كمربعات بيضاء فارغة بلا أيقونات.

أما على مستوى التطبيقات، فقد توقف تطبيق «تويتر» عن العمل عند عرض إشارات سلسلة المنشورات، وهو خطأ جرى إصلاحه. وأُصلح أيضًا عدم إنهاء زر «إيقاف إجباري» في إعدادات التطبيق للتطبيقات العاملة، وعدم قدرة التطبيقات على فتح أنشطة جديدة عند وجود نافذة «صورة داخل صورة» نشطة. وتحسنت كذلك جودة الفيديو عند استخدام الهاتف ككاميرا ويب بعد أن كانت رديئة.