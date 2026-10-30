بدأت سامسونج نشر تحديث جديد لهواتف سلسلة جالاكسي S24 يحمل التصحيح الأمني لشهر أكتوبر 2026، وكانت الهند من أولى الدول التي وصلها. ويبدو أن التحديث يُطرح على نطاق عالمي.

التحديث يعالج 62 ثغرة في البرنامج الثابت السابق

يحمل التحديث رقم البرنامج الثابت S92xBXXSIEZJ1، ويبلغ حجم حزمته 312.35، دون أن يوضح المصدر الوحدة المستخدمة في القياس. ويعالج التصحيح الأمني الجديد 62 ثغرة كانت موجودة في البرنامج الثابت السابق.

ويأتي هذا التحديث بعد أن أطلقت الشركة في وقت سابق من أكتوبر 2026 تحديثًا لسلسلة جالاكسي S24 تضمّن النسخة المستقرة من واجهة One UI 9.0. غير أن ذلك التحديث جاء بتصحيح أمني يعود إلى سبتمبر، رغم صدوره في أكتوبر.

الوصول إلى مناطق أخرى خلال أيام

يُتوقع أن توسّع سامسونج نطاق الطرح ليشمل مناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. وعند وصول التحديث إلى الجهاز، سيظهر إشعار به على الهاتف.

أما من لا يصله الإشعار، فبإمكانه البحث عن التحديث بنفسه. ويتم ذلك من خلال الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم التحقق من وجود تحديثات.

One UI 9.5 في مراحل متقدمة من التطوير

في المقابل، تعمل سامسونج حاليًا على واجهة One UI 9.5، وتشير المعطيات إلى أنها بلغت مراحل متقدمة. وسلسلة جالاكسي S24 مؤهلة للحصول على هذا الإصدار.

وكانت الواجهة قد تسرّبت قبل إعلانها، وكشف التسريب عن التغييرات والتحسينات التي تحملها.