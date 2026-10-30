تشير التوقعات المتداولة حتى اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 إلى أن سامسونج ستطرح «جالاكسي زد فولد 9» بوصفه الجيل التاسع من هواتفها القابلة للطي، بهيكل قصير وعريض. ويخلف الجهاز «جالاكسي زد فولد 8»، وقد ينافس «آيفون ديو 2».

تحسينات في الأداء والبطارية والبرمجيات

من المنتظر أن يقدم الهاتف أثر ثنية أقل وضوحاً وأداءً أعلى وكاميرات أفضل وبطارية أكبر. كما يُتوقع أن تأتي برمجياته أكثر قابلية للتخصيص، مع ميزات ذكاء اصطناعي محسّنة.

وبحسب ما يُرجح، سيعمل الجهاز بمعالج «سنابدراغون 8 إيليت إكستريم الجيل 7» مع ذاكرة 12 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت. وقد تبلغ سعة البطارية 5200 ملي أمبير/ساعة من نوع السيليكون-كربون.

أما الاتصال، فيُرجح أن يشمل GPS و5G و4G LTE وWi-Fi 7 وبلوتوث 6.x وUWB وNFC، إضافة إلى منفذ USB Type-C.

شاشتان بمواصفات عالية وتصميم مألوف

قد يحتفظ الهاتف بالشكل العام لـ«فولد 8»، بإطار من الألمنيوم المقوّى وحماية «غوريلا غلاس» أمامياً وخلفياً. ويُتوقع أن تبلغ الشاشة الخارجية 6.5 بوصة، والداخلية القابلة للطي 7.6 بوصة.

ومن المرجح أن تعتمد الشاشتان تقنية «دايناميك أموليد 2X»، بسطوع أقصى 3000 نت أو أكثر، ومعدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتز، وشهادة HDR10+. وقد تضيف سامسونج طلاءً مضاداً للوهج، إلى جانب ثنية أقل وضوحاً في الشاشة الداخلية.

ويُتوقع أيضاً أن يحمل الجهاز مقاومة للغبار والماء بدرجة IP68 وقارئ بصمة جانبياً.

ثلاث كاميرات خلفية وتسجيل فيديو بدقة 8K

قد يأتي الهاتف بتصميم جديد لوحدة الكاميرا، خاصة إذا اعتمد ثلاث كاميرات خلفية. وتشمل هذه الكاميرات، بحسب التوقعات، عدسة رئيسية 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري، وأخرى فائقة الاتساع 50 ميجابكسل مع تركيز تلقائي، وعدسة تيليفوتو 12 ميجابكسل بتقريب بصري 3x مع تثبيت بصري.

وقد يضم الجهاز كاميرتين أماميتين بدقة 12 ميجابكسل لكل منهما، إحداهما على الشاشة الداخلية والأخرى على الخارجية.

ويُنتظر أن تسجل جميع الكاميرات فيديو 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية. وقد تدعم الكاميرتان الرئيسية وفائقة الاتساع تسجيل فيديو 8K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، مع دعم محتمل لتسجيل HDR10+.