أطلقت شركتا iQOO وOnePlus في الصين هاتفين متقاربين في المواصفات الأساسية، إذ ظهر iQOO Neo 12 يوم 28 أكتوبر، وتبعه OnePlus Ace 7 في اليوم التالي، 29 أكتوبر. ويعتمد كلاهما على مروحة تبريد مدمجة داخل الجهاز.

مواصفات مشتركة بين الجهازين

يعمل الهاتفان بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ويضم كل منهما بطارية بسعة 9,000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقدرة 100 واط. وتصل شاشة كل منهما إلى معدل تحديث 185 هرتز.

غير أن النسخة الموجودة في Ace 7 هي Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series، لا النسخة القياسية التي يحملها Neo 12. وتقول OnePlus إن للنسختين البنية نفسها.

اختلافات في الأبعاد والحماية من الماء

تبلغ أبعاد Neo 12 نحو 163.42 × 75.89 ملم، وتتراوح سماكته بين 8.50 و8.67 ملم، ويزن بين 225 و229 غرامًا. أما Ace 7 فأبعاده 162.30 × 77.37 ملم، وسماكته بين 8.50 و8.59 ملم، ووزنه بين 217 و223 غرامًا.

وفي المقاومة، يحمل Ace 7 شهادات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، بينما يكتفي Neo 12 بشهادتي IP68 وIP69. وتقول iQOO إن مروحة جهازها اجتازت اختباري IPX8 وIPX9.

الشاشتان: دقة أعلى مقابل تقنية LTPO

شاشة Neo 12 من نوع AMOLED بقياس 6.83 بوصة ودقة 3200 × 1440 وكثافة 514 بكسل للبوصة. وتذكر iQOO ذروة سطوع تبلغ 2,200 شمعة للشاشة الكاملة، ولم تؤكد دعم الشاشة لتقنية LTPO.

أما شاشة Ace 7 فقياسها 6.78 بوصة بدقة 2772 × 1272 وكثافة 450 بكسل للبوصة. وهي تدعم LTPO، فينخفض معدل التحديث إلى 1 هرتز ويصل إلى 165 هرتز في الاستخدام العادي و185 هرتز في الألعاب. وتذكر OnePlus ذروة سطوع 2,000 شمعة وسطوعًا أقصى افتراضيًا 1,000 شمعة، مع تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز.

شرائح مساندة ومعدلات اللمس

تستخدم iQOO في Neo 12 شريحة الألعاب Q3 لتتبع الأشعة ورفع الدقة وتوليد الإطارات، وتقول إن الجهاز يشغّل الألعاب المدعومة بدقة 2K وبمعدل 185 إطارًا في الثانية.

في المقابل، تعتمد OnePlus على ثلاث شرائح في Ace 7: T3 للمس وG3 للشبكة وP4 للعرض. ويُقال إن T3 يحسّن دقة اللمس بنسبة 24%.

ويبلغ معدل أخذ عينات اللمس اللحظي في Neo 12 نحو 5,000 هرتز، ومعدل اللمس متعدد الأصابع 500 هرتز، فيما يبلغ معدل Ace 7 متعدد الأصابع 520 هرتز.