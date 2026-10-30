حصل هاتف سامسونج جالاكسي S27 القياسي على شهادة سلامة من شركة UL Solutions (ديمكو) في الدنمارك، وتتوافق التصنيفات الكهربائية الواردة فيها مع شحن سلكي بقدرة 25 واط. وتنطبق الشهادة على قائمة طويلة من النسخ الدولية للجهاز.

شهادتان صدرتا في 23 أكتوبر 2026

تحمل الشهادتان الرقمين DK-187425-UL وDK-187435-UL، وقد صدرتا بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وتصنّف الوثيقتان الجهاز على أنه هاتف محمول. أما موعد إطلاقه فلا تتطرق إليه الوثائق إطلاقًا.

وكانت وثائق التصديق الصينية (3C) قد أشارت سابقًا إلى القدرة نفسها للطراز الأساسي.

9 فولت و2.77 أمبير: رقم يُقرَّب إلى 25 واط

تحدد الوثيقتان تيار الدخل المعتمد للنسخ الدولية بـ9 فولت تيار مستمر و2.77 أمبير. وتعادل هذه القيم نحو 24.93 واط، وتُقرَّب إلى 25 واط، وهو الرقم التسويقي المعتمد في جالاكسي S26.

وتشمل رموز النسخ المشمولة SM-S952U وSM-S952U1 للولايات المتحدة، وSM-S952W لكندا. وتضم القائمة أيضًا SM-S9520 للصين وهونغ كونغ وتايوان، والرموز SC-51H وSM-S952Q وSM-S952Z لليابان، إضافة إلى SM-S952B وSM-S952B/DS لأوروبا، وSM-S952N لكوريا الجنوبية.

ويشير هذا الانتشار الواسع إلى أن سامسونج تعتمد سقف شحن واحدًا في هذه الأسواق، بدل مسار أسرع للنسخ الدولية فقط. وتفيد الشهادتان بأن S27 الدولي لن يتجاوز 25 واط في الشحن السلكي، وهو السقف الذي التزمت به الطرازات الأساسية من السلسلة.

الشحن اللاسلكي والبطارية ما زالا بلا تأكيد

تخصّ الشهادتان الطراز القياسي S27 فقط، في حين كانت فئتا «بلس» و«ألترا» تاريخيًا أعلى في الشحن السلكي. ولا تحدد الوثائق قدرة الشحن اللاسلكي. وكان S26 قد وفّر شحنًا لاسلكيًا بقدرة 15 واط، ويبقى هذا الرقم الافتراض المرجّح للـS27 إلى حين ظهور وثائق إضافية.

أما سعة بطارية الطراز القياسي فغير معروفة بعد. وكانت وثائق TÜV الأخيرة أوضح بشأن بطاريتي «برو» و«ألترا» منها بشأن الطراز الأساسي.

سلسلة من أربعة طرازات في مطلع العام المقبل

يُتوقع أن تطلق سامسونج سلسلة S27 من أربعة طرازات في أوائل العام المقبل، على الأرجح بين أواخر يناير وأوائل فبراير. ولم يتأكد بعد تقسيم المعالجات الإقليمي بين إكسينوس وسنابدراغون.

ويتجاوز الحديث عن شاشة الخصوصية طراز «ألترا» ليشمل غيره من طرازات السلسلة.