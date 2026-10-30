قال رئيس «وان بلس» في الصين، لي جي، إن سلسلة OnePlus Ace 7 شهدت بداية قوية في السوق الصينية، إذ طُرحت هواتفها للبيع فور إطلاقها أمس الخميس 29 أكتوبر 2026. ووصف الأرقام المبكرة بأنها «لا يمكن إيقافها».

مبيعات الهاتف الجديد تبلغ 225% من مبيعات سلفه

بحسب لي جي، بلغت مبيعات OnePlus Ace 7 Pro في فترة البيع الأولى 225% من مبيعات OnePlus Ace 6. وأضاف أن OnePlus 16 وOnePlus Ace 7 Pro احتلّا المركزين الأول والثاني في مبيعات هواتف أندرويد خلال اليوم الأول في 2026.

هذه الأرقام صادرة عن «وان بلس» نفسها، ولا توجد بيانات مستقلة تدعمها. وكان لي جي قد أطلق ادعاءات مماثلة من قبل، منها أن OnePlus Ace 6T تفوّق خلال عشر دقائق على مبيعات يوم كامل لدى طُرز منافسة.

ما الذي جذب المشترين

نقل لي جي عن مشترين في المتاجر المباشرة أنهم انجذبوا إلى أداء الهاتف وتردد تحديث 185 هرتز للألعاب ونظام ColorOS 17 ونظام الكاميرا. وتجمع الكاميرا بين مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة تقريب بيرسكوبية.

أما التسعير فوصفه بأنه تنافسي جداً، مشيراً إلى أن بعض الخصومات متاحة لفترة محدودة.

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 ونظام تبريد مزدوج المسار

يعمل OnePlus Ace 7 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم. وأضافت «وان بلس» نظام تبريد يساعد المعالج على الحفاظ على أدائه في المهام الشاقة.

تصف الشركة هذا النظام، المسمى Glacier Cooling، بأنه أول نظام تبريد مزدوج المسار في الصناعة. يبرّد أحد مساري الهواء المعالج مباشرة، ويبرّد الآخر الغطاء الخلفي.

شاشة مشتركة مع OnePlus 16 بتردد 165 هرتز

تتشارك سلسلة Ace 7 مع OnePlus 16 في الشاشة. وتستخدم جميع الطُرز الجيل الرابع من «الشاشة الشرقية»، وهي لوحة من BOE بمادة مضيئة مخصصة من طراز X4 ودارة LTPO. وكانت الشركة قد كشفت تفاصيل هذه الشاشة قبل إطلاق OnePlus 16.

تدعم الشاشة تردد تحديث يصل إلى 185 هرتز في الألعاب المدعومة، و165 هرتز على مستوى النظام كله. وتزعم «وان بلس» أن سلسلة Ace 7 هي الهاتف الوحيد في فئته السعرية الذي يعمل بتردد 165 هرتز على مستوى النظام.

ينطبق هذا التردد على الاستخدام اليومي، ومنه التمرير في القوائم والتنقل في الواجهة، ولا يقتصر على ألعاب بعينها.