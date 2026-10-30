كشف مسرّب على منصة ويبو، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن شركة أوبو تختبر نسختين من هاتفها Find X10 Ultra، إحداهما بمعالج Dimensity 9600 Pro من ميدياتك والأخرى بمعالج من كوالكوم، ولم تحسم الشركة خيارها بعد.

نسخة ميدياتك تُختبر مع خوارزميات تصوير مخصّصة

وفق المسرّب، تجري أوبو اختبار النسخة التي تعمل بمعالج Dimensity 9600 Pro مع خوارزميات تصوير مخصّصة. ويُرجَّح أن يكون هذا التخصيص موجّهًا لخدمة محرك الصورة Lumo True Image Engine الذي تعتمد عليه الشركة.

وفي ردوده على منشوره، أوضح المسرّب أن نسخة بمعالج Snapdragon تخضع للاختبار أيضًا، ويُرجَّح أنها تستخدم Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. وأضاف أن خيار Snapdragon هو على الأرجح الذي سيُعتمد في النهاية.

تفاصيل تسرّبت هذا الأسبوع عن الكاميرات

ويتزامن ذلك مع تسرّب مواصفات مجموعة كاميرات Find X10 Ultra كاملة هذا الأسبوع. ويُقال إن الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بحساس بحجم 1/1.12 إنش وتقنية LOFIC.

ويضم الهاتف، بحسب التسريبات، كاميرا تيليفوتو بعدسة بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيرسكوب أخرى بدقة 50 ميجابكسل بتقريب بصري 10 أضعاف. أما كاميرا السيلفي فتبلغ دقتها 100 ميجابكسل بحساس مربع الشكل.

ماذا يعني اختيار ميدياتك لخط Find X10؟

إذا اختارت أوبو معالج ميدياتك، فسيتشارك Find X10 Ultra وFind X10 Pro Max المعالج نفسه. وعندها ستكون الكاميرات هي ما يميّز الهاتفين عن بعضهما.

وكانت الشركة قد أطلقت في أبريل هاتف Find X9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، ولذلك يُتوقَّع أن يبقى خليفته مع كوالكوم، لكن هذا ليس مؤكدًا.

أسعار الجيل الحالي ونسخة Pro Max

تتوفر نسخة Find X9 Ultra بسعة 1 تيرابايت و16 جيجابايت رام بسعر 2,159.00 جنيه إسترليني أو 2,276.00 دولار. أما نسخة 512 جيجابايت و12 جيجابايت رام فتباع بسعر 1,453.99 يورو أو 169,999 روبية هندية.

وتتوفر نسخة Find X10 Pro Max بسعة 512 جيجابايت و12 جيجابايت رام بسعر 1,699.00 يورو أو 1,399.00 جنيه إسترليني.