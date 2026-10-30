حصل هاتف Reno 17F 5G من أوبو على اعتماد هيئة NBTC في تايلاند تحت رقم الطراز CPH3013، في مؤشر جديد على أن الشركة تستعد لطرح عائلة Reno 17 في أسواق خارج الصين. وهو الطراز الأقل سعراً في العائلة.

شهادة تايلاندية بالفئة B للطراز الأقل سعراً

سجّلت قاعدة بيانات NBTC الجهاز باسم «OPPO Reno17 F 5G» وبرقم الشهادة B38711-26. وصُنّف ضمن الفئة B، ويدعم شبكات GSM وWCDMA وLTE و5G NR.

مقدّم الطلب هو شركة Possefy Group Co., Ltd.، أما المصنّع المدرج في الصين فهو Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. وكان الهاتف قد مرّ سابقاً بمنصة BIS في الهند ومنصتي TKDN وSDPPI في إندونيسيا.

ما كُشف عن مواصفات Reno 17F 5G

يشير سجل في NBD مؤرخ في 28 أغسطس 2026 إلى أن الطراز يأتي بشاشة OLED بقياس 6.57 بوصة وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت. أما المعالج والكاميرات والبطارية فلا تزال تفاصيلها غير متوفرة.

ومن المتوقع أن يشغل Reno 17F في السوق العالمية المكانة التي شغلها Reno 16F في العام الماضي.

الطراز العادي سبقه إلى الاعتماد التايلاندي

كان الطراز العادي Reno 17 5G، برقم CPH2975، قد حصل على الاعتماد التايلاندي نفسه الأسبوع الماضي. وسُجّل باسم «OPPO Reno17 5G» وبرقم الشهادة B38695-26، بعدما اجتاز اعتمادات BIS وTKDN وSDPPI قبل وصوله إلى تايلاند.

وتشير صور حية سابقة وتسريبات خاصة بالهند إلى أن هذا الطراز يعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، ويضم بطارية بسعة نحو 7,000 ملّي أمبير/ساعة وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. ويعمل الهاتف بنظام ColorOS 17.

لم تعلن أوبو بعد موعد الإطلاق العالمي ولا الأسعار. وما زال الحديث يدور عن ظهور السلسلة في الصين خلال نوفمبر.