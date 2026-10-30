اشتكى مستخدمون لساعة «بيكسل ووتش» من «جوجل» عبر منصة «ريديت» من تراجع حاد في عمر البطارية، في مشكلة تطال جميع الأجيال من الطراز الثاني حتى الطراز الخامس.

شكاوى تمتد من النهار إلى الليل

يتحدث المتضررون عن تفاوت في أداء البطارية خلال ساعات النهار، وكذلك أثناء الليل. وليست الساعة معروفة أصلًا بعمر بطارية ممتاز، لكن المفترض أن تدوم 24 ساعة على الأقل لدى معظم المستخدمين.

في المقابل، يقول بعض المستخدمين إنهم لا يواجهون أي مشكلة في ساعاتهم.

سبب غير معروف وصمت من الشركة

لم يتضح حتى الآن ما الذي يقف وراء المشكلة، إذ يكتفي أصحاب الشكاوى بمشاركة تجاربهم الشخصية دون تفسير تقني. وقد تواصل التقرير مع «جوجل» لسؤالها عن الأمر، ولم يصل ردّ حتى الآن.

حلول مقترحة غير مضمونة

يقترح المستخدمون أولًا إعادة تشغيل الساعة. أما الخيار الأشد فهو إعادة ضبط المصنع والبدء من الصفر.

غير أن هذه الحلول ليست مضمونة النتيجة، وعلى كل مستخدم أن يجربها بنفسه ليعرف إن كانت تنفع. ويوصي التقرير بمراجعة الإعدادات عند ملاحظة ضعف عمر البطارية، فقد يحدث تغيير بسيط فرقًا كبيرًا.

سوابق في عام 2024

المشكلة ليست جديدة على «بيكسل ووتش». فآخر حالة استنزاف للبطارية جرى الإبلاغ عنها كانت في عام 2024، حين تسبب تحديث معيب أُصدر للساعة في استنزاف حاد للبطارية.

وكان تحديد السبب بدقة صعبًا في ذلك الوقت أيضًا. وقد حُلّت المشكلة لاحقًا بتحديث جديد.