أعاد تسريب جديد رسم الملامح الرئيسية لهاتف «آيفون إير 2» الذي يُنتظر أن تطرحه «آبل» في الربيع المقبل، بالتزامن مع «آيفون 18» و«آيفون 18e». وتأتي التفاصيل المنشورة امتداداً لشائعات سابقة تحدثت عن تصميم أنحف وكاميرتين في الخلف.

شاشة OLED مسطحة بمعدل تحديث 120 هرتز

المسرّب المعروف باسم «ديجيتال تشات ستيشن» هو من نشر قائمة الترقيات المتوقعة. وبحسب ما ورد فيها، يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة قياسها 6.55 بوصة ونسبة أبعاد قياسية.

أما معدل تحديث الشاشة فيبلغ 120 هرتز، وتصل دقتها إلى 1.5K+.

معالج A20 بتقنية 2 نانومتر

يُقال إن الهاتف سيعمل بمعالج A20 المصنّع بتقنية 2 نانومتر. وكانت «آبل» قد قدّمت هذا المعالج مع سلسلة «آيفون 18 برو» وهاتف «آيفون ديو»، ما يعني أن «إير 2» سيحصل على الشريحة نفسها التي تعمل بها تلك الأجهزة.

وتتحدث الشائعات كذلك عن بطارية أكبر من بطارية الجيل السابق. وكانت شائعة سابقة قد قدّرت سعتها بنحو 3500 ملي أمبير/ساعة أو أكثر.

كاميرا خلفية مزدوجة بمستشعرين من 48 ميجابكسل

على صعيد التصوير، تشير الشائعات إلى إعداد خلفي مزدوج. يضم هذا الإعداد مستشعراً عريضاً بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب آخر فائق الاتساع بالدقة نفسها.

سُمك 5.2 ملم وشريحتا N2 وC2

وتقول تسريبات أخرى إن سُمك «إير 2» سيبلغ 5.2 ملم. وبحسبها، سيستخدم الهاتف شريحة الاتصال اللاسلكي الأحدث N2 ومودم C2.

أما التصميم الخارجي، فيُقال إنه سيشبه تصميم «آيفون إير» الأصلي.