أطلقت جوجل في 30 أكتوبر 2026 تحديثين لتطبيق جيميناي: الأول يعمّم أحدث تصميم للواجهة على جميع أجهزة أندرويد، والثاني يتيح إنشاء الملفات ومعاينتها وتعديلها داخل المحادثات نفسها.

تصميم جديد للواجهة المنبثقة يصل إلى كل الأجهزة

يضيف التصميم الجديد للواجهة المنبثقة تأثير تمويه كثيفاً فوق الشريط. وأصبحت حدود الشريط الذي يشبه حبة الدواء أصعب في التمييز، مع ظهور بقع وتموجات لونية دقيقة بأعداد أكبر بكثير من السابق.

وبعد انتهاء الحركات المتحركة، يبدو الشريط شبه شفاف عند محيطه بدل أن يكون شكلاً صلباً.

ظهر هذا التصميم أولاً على الهواتف المزودة بـ«Gemini Intelligence»، أي هواتف بيكسل 11، وهو متاح الآن على كل الأجهزة الأخرى التي جرى فحصها. ومن لا يرى التصميم بعد، فعليه فرض إيقاف تطبيق جوجل.

مستندات وعروض وجداول من محادثة واحدة

يتيح التحديث الثاني، داخل تطبيق جيميناي، إنشاء الملفات ومعاينتها وتعديلها دون مغادرة المحادثة. ويمكن طلب مستند نصي أو عرض تقديمي أو جدول بيانات عن موضوع محدد، ثم عرضه في المحادثة نفسها.

كما يمكن تحديد أجزاء من الملف لتعديلها أو طرح أسئلة عنها.

وفي العروض التقديمية، يستطيع المستخدم إنشاء مخططات أو محتوى الشرائح ومعاينة التخطيط داخل المحادثة. ويمكنه تعديل العرض مباشرة أو أن يطلب من جيميناي تغيير نبرته وبنيته، ثم يفتحه في «جوجل سلايدز» أو ينزّله بصيغة PPTX أو PDF.

أما في الجداول، فيمكن إنشاء متتبّعات وجداول ونماذج بيانات منظمة من طلب نصي، ومعاينتها في جيميناي وفتحها مباشرة في «جوجل شيتس».

صيغ متعددة وحدود للدعم بين الويب والجوال

تشمل الصيغ المدعومة ملفات PDF ومستندات «جوجل دوكس» وLaTeX وMarkdown وTXT، ويمكن صياغتها بسرعة ثم تعديلها يدوياً أو بطلب نصي داخل المحادثة. ويجري التعديل على الويب أو في عرض بملء الشاشة، كما يمكن رفع كل هذه الملفات إلى «درايف».

ويختلف الدعم باختلاف المنصة. فمعاينة ملفات PDF وتعديلها مدعومان على gemini.google.com وفي تطبيقات الجوال، بينما تقتصر «جوجل دوكس» و«جوجل شيتس» و«جوجل سلايدز» وملفات Markdown وTXT والأكواد على الويب وحده.

وتتوفر ميزة إنشاء الملفات وتعديلها لمستخدمي كل اللغات التي يتوفر فيها تطبيق جيميناي.