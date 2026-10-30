توفي الممثل البريطاني باتريك ستيوارت عن 86 عامًا يوم الأربعاء في منزله بمدينة لوس أنجلوس، وفق ما أعلنته المتحدثة باسمه منذ سنوات، كيلي بوش نوفاك. ونشر زميله إيان ماكيلين، المرشح لجائزة الأوسكار، تأبينًا له على منصاته الاجتماعية يوم الخميس.

مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي أنهيا حياته بعد رحلة قصيرة

قالت نوفاك إن الوفاة جاءت بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي. وأوضحت أن ستيوارت أمضى أيامه الأخيرة بين أسرته وأصدقائه، وسط موسيقى حية وصلوات ودموع وضحكات.

وأضافت أن ملامح وجهه بقيت هادئة ومطمئنة حتى النهاية، ووصفت ذلك بأنه تذكير دائم بنعمته التي لا تُقهر.

ماكيلين: ابن يوركشاير الذي ظل وفيًا لها

كتب ماكيلين أن ستيوارت وُلد ونشأ في يوركشاير شمال إنجلترا وظل يحبها حتى آخر يوم، وأن ذلك ظهر في لهجته وفي صراحته الصارمة. ووصفه بأنه كان يُظهر مشاعره بوضوح، وبأنه رجل يمكن الاعتماد عليه ويستحق الإعجاب، مضيفًا أنه أحبه شخصيًا.

وتذكّر أنهما التقيا أول مرة قبل نصف قرن، وكانا شابين طموحين في فرقة شكسبير الملكية، من دون أن يشاركا في العروض نفسها. وبعد سنوات التقى ستيوارت في وسط لندن، فأخبره الأخير بعرض لتولي دور رئيسي في «ستار تريك».

سأله ماكيلين حينها إن كان يريد المخاطرة بمسيرته المسرحية في بريطانيا والضياع في هوليوود سنوات طويلة. لكن ستيوارت خاض المخاطرة، وقال ماكيلين إن ذلك كان خيرًا لمحبي «ستار تريك» ولجمهور السينما والمسرح.

من هوليوود إلى خشبة المسرح

أشار ماكيلين إلى أن ستيوارت وظّف شهرته العالمية في أفلام ناجحة، منها «إكس-من»، وفي مسرحيات كلاسيكية لشكسبير وإبسن وآرثر ميلر وبيتر شافر وبينتر وبيكيت. وقدّم تلك الأعمال في ستراتفورد أبون آفون وفي ويست إند بلندن وعلى مسارح برودواي.

وقاد الاثنان سلسلة «إكس-من» الأصلية لحساب شركة 20th Century Fox، فأدى ماكيلين دور ماغنيتو/إريك ليهنشير وأدى ستيوارت دور البروفيسور تشارلز زافييه. وكانت الشخصيتان غريمين شهيرين تحولا إلى صديقين، وهو ما ينطبق أيضًا على علاقتهما خارج الشاشة.

وشارك ماكيلين وستيوارت معًا في عروض مسرحية عدة في ويست إند وعلى برودواي. وكان من المقرر أن يعيدا أدوارهما في فيلم «Avengers: Doomsday» من إنتاج مارفل.