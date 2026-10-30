تلقّى مستخدم أرسل هاتف Pixel 9 Pro Fold إلى الإصلاح هاتف Pixel 11 Pro Fold بدلًا منه، بحسب ما ورد في منشور على «ريديت» جرى تداوله هذا الأسبوع. ويرجّح أن جوجل لم تجد بين مخزونها جهازًا من الطراز نفسه فسلّمته أحدث ما لديها.

ترقية في السعة التخزينية

كان الهاتف الذي أُرسل للإصلاح بسعة تخزين 256 جيجابايت. أما الجهاز البديل فجاء بسعة 512 جيجابايت، أي ضعف السعة الأصلية.

ويزعم صاحب المنشور أن هاتفه لم يكن مشمولًا بضمان، ولا بخطة خدمة ممتدة كان قد اشتراها. غير أنه قال في الوقت نفسه إن الجهاز كان تحت «ضمان ممتد»، وهي تغطية مصدرها جوجل نفسها.

تغطية ممتدة لسلسلة Pixel 9

مدّدت جوجل التغطية لأجهزة سلسلة Pixel 9 حتى ثلاث سنوات، بعد أن رصدت فيها عيوبًا طبيعية. وشمل التمديد هاتف Pixel 9 Pro Fold.

وقالت الشركة عند الإعلان إنها رأت أن عددًا محدودًا من أجهزة Pixel 9 Pro Fold قد تظهر فيها مشكلات تؤثر في أداء الجهاز. وتنصح المقالة أصحاب هواتف Pixel 9 بمراجعة جوجل إذا ظهرت لديهم مشكلات.

ويقدّم برنامج إصلاح أجهزة Pixel خدمة جيدة، رغم أن للشركة مواقع مادية قليلة حول العالم. وتتعاون جوجل مع مراكز إصلاح تابعة لجهات خارجية لتقديم الخدمة حيثما دعت الحاجة.

حالة قد لا تتكرر

تحذّر المقالة من أن هذه الحالة قد تكون فريدة، وأن من يرسل هاتفه للإصلاح لا ينبغي أن يتوقع الاستبدال نفسه. ويبدو أن جوجل تجاوزت Pixel 9 وPixel 10 وقدّمت طراز هذا العام مباشرة.

وقد يعني ذلك أن الشركة لا تملك في مخزونها بدائل Pixel 10 Pro Fold أيضًا. وبحسب المقالة، لم تُصنَّع أعداد كبيرة من هذه الأجهزة، خصوصًا الطرازات الأقدم، لأن جوجل لم تكن حاضرة بقوة في هذا المجال حينها.

سباق الهواتف القابلة للطي

تكتسب جوجل مواقع جديدة في سوق الهواتف القابلة للطي عبر الإصدارات الأخيرة. لكن سامسونج تبقى صاحبة الصدارة بلا منازع في الولايات المتحدة في هذا المجال.

وتذكر المقالة أن هاتف Z Fold 8 من سامسونج حظي بإشادة المراجعين والمستهلكين بتصميمه.