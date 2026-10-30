أعلنت بورصة «بايننس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، يوم الخميس أنها تحقق في تقارير عن مشكلة أمنية محتملة، فيما جمّدت شركات في القطاع أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال حتى مساء اليوم نفسه.

حجم الضرر لم يتضح بعد

لم يتبيّن فوراً حجم الضرر الذي ربما ألحقه المخترقون، ولم تؤكد الشركة صراحةً أن أموالاً سُرقت. وقال متحدث باسمها إن أموال المستخدمين آمنة تماماً.

وأضاف البيان أن فرق الأمن لدى الشركة تراجع كل المعلومات ذات الصلة على وجه السرعة، وأنها ستنشر التحديثات عبر قنواتها الرسمية فور التحقق منها.

وبعد نحو ساعتين من إعلانها الأول، كتبت الشركة على حسابها في «إكس» أن الإجمالي الموثّق للأموال المجمّدة بلغ 2.54 مليار دولار. وأوضحت أن الرقم قد يرتفع، إذ تعمل فرقها مع جهات إنفاذ القانون والجهات المصدرة وشركات تحليل البلوكشين وشركاء القطاع لتتبّع أصول إضافية وتجميدها.

«تيذر» و«سيركل» تجمّدان مئات الملايين

سارعت الجهات المصدرة للعملات المستقرة إلى تجميد الأموال مساء الخميس. وقالت شركتا «تيذر» و«سيركل»، المزوّدتان لهذه العملات، إن كلاً منهما جمّدت أموالاً رداً على الحادثة.

وكتب جيريمي أليير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لسيركل، على «إكس» أن شركته جمّدت ما يعادل أكثر من 800 مليون دولار مرتبطة بالحادثة، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون.

أما باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لتيذر، فقال على المنصة نفسها إن شركته جمّدت ما يعادل أكثر من 1.5 مليار دولار مرتبطة بما وصفه بـ«اختراق محتمل لبورصة بايننس».

البيتكوين يتراجع وتشاو يعلّق

انعكست الحادثة على الأسواق، إذ انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.2% بعد ظهر الخميس إلى ما دون 79 ألف دولار.

وكتب تشانغبنغ تشاو، مؤسس بايننس، على «إكس» أن أموال المستخدمين آمنة، لكنه أضاف أن الحادثة «تبدو كاختراق لبايننس». وأوضح أنه لم يعد يدير الشركة.

وكان تشاو قد أسس بايننس عام 2017. وفي عام 2023 أقرّ بالذنب في جناية تتعلق بإخفاقه في منع غسل الأموال على المنصة، وتنحّى عن منصب الرئيس التنفيذي. وعفا عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025.