باقي كام يوم؟ مؤسسة تكافل تعلن عن موعد صرف تكافل الطلاب 1446 وأهم شروط الحصول على الدعم وخطوات التسجيل

يريد العديد من المواطنين معرفة موعد صرف تكافل الطلاب 1446، برنامج تكافل الطلاب للعام 1446 يُعد من المبادرات الحيوية التي تدعم التعليم في المملكة العربية السعودية، مع اقتراب العام الدراسي، يتساءل العديد من الأسر عن موعد صرف دعم تكافل الطلاب 1446 للفصول الدراسية الثلاثة، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والمادي للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، مما يساعدهم في تحقيق النجاح التعليمي دون تكبد أعباء مالية.

موعد صرف تكافل الطلاب 1446

تقدم مؤسسة التكافل الخيرية دعم تكافل الطلاب السعوديين للفئات المستحقة كما يلي:

يُصرف هذا الدعم مع بداية كل فصل دراسي في المملكة، وبالتالي سيتم صرفه خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المساواة بين جميع الطلاب في المملكة.

يتم الحصول على الدعم عن طريق إيداع المبالغ في حسابات المدارس، ومن ثم توزيعها على حسابات المستفيدين.

شروط الحصول على دعم تكافل الطلاب السعوديين 1446

يشترط أن يكون الطالب المتقدم من أسر ذات دخل محدود ويجب تقديم ما يثبت ذلك.

كما يجب أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

من الضروري إرسال جميع الأوراق والوثائق اللازمة للحصول على الدعم.

كما يجب أن يكون الطالب مقيمًا إقامة دائمة على أراضي المملكة.

من أهم شروط الحصول على الدعم أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى المدارس الحكومية التابعة لبرنامج تكافل.

التسجيل في تكافل الطلاب 1446

إليكم خطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1446: