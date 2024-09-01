خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تتيح لمواطنيها بالعراق رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بكل سهولة من خلال منصة مظلتي، مع العلم أن نتيجة الاعلان لم يتم إصدارها بعد ولكن الوزارة تسعى للانتهاء منها، حيث أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها في مساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وأيضاً الفقراء والمساكين، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

إلى الآن لا يوجد أي معلومات حول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه السابعه، ولكن الهيئة أتاحت رابط الاستعلام عنها عند نزولها عبر المنصة الرقمية ولن يتطلب منك مجموعة من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

أولاً يجب على المتقدم أن يقوم بزيارة منصة مظلتي.

سيأتيك باركود مموه قم بإدخاله داخل المربع الخاص بها.

بعدها تنقل بشكل مباشر إلى الواجهة الرئيسية، قم بالإبحار بها واختر الركن الاستعلامات.

ومن ثم انقر على استعلام عن أسماء الرعاية.

حدد الوجبة السابعة، والولاية التي تنتمي إليها.

بعدها اكمل باقي الإجراءات المطلوبة منك.

وإلى ذلك الحد انقر على زر بحث، وانتظر حينها حتى يظهر أمامك مستند النتيجة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح لمواطنيها العراقيين الشروط التي يجب مطابقتها لدى المتقدم للتأكد من الحصول على الدعم، ولمعرفة هذه الشروط تابع الآتي: