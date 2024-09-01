رواتب وحوافز عالية مستمرة “وظائف الدفاع المدني 1446” بالسعودية للكادر الطبي

أعلنت المديرية العامة عن خطوات التقديم لوظائف الدفاع المدني 1446 مع مواعيد التي ينبغي الالتزام بها لتقديم، فينبغي على كافة الراغبين من سكان المملكة في التسجيل على هذه الوظائف المبادرة بإتمام العملية قبل انتهاء المدة المحددة، وأشارت الهيئة إلى وجود مجموعة من الشروط والأحكام يجب استيفائها من أجل القبول في هذه الوظيفة، مع مراعاة تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم، ولمعرفة المزيد من المعلومات تابعوا الفقرات التالية.

وظائف الدفاع المدني 1446

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن أنه يوجد مجموعة من الوظائف الشاغرة منها (طبيب مقيم داخل الأراضي السعودية، وفني تمريض)، على أنه سيتم فتح باب التقديم من يوم واحد الموافق لشهر سبتمبر لعام 2024، وأما الهجري فسيكون اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر 1446، على أن يتم قفل باب التقديم في يوم الجمعه الموافق ل 3 من شهر ربيع الأول 1446، أما بالنسبة الميلادي سيوافق يوم 6 سبتمبر القادم، حيث أن خدمة الطلب متاحة على مدار الأربع والعشرين ساعة.

خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني 1446

للتقديم على وظائف الدفاع المدني لعام 1446 يجب اتباع الخطوات التالية: