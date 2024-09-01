سكنات عدل 3 .. الاستعلام عن نتائج المقبولين عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 “هنـــــا”

يرغب الكثير من الأفراد في معرفة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 من أجل الاستعلام عن السكنات العدل، لأنه من المتوقع أن يتم إعلانها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن الهيئة الجزائرية تحرص كل الحرص على توفير كافة مستلزمات أبنائها ومواطنيها، وهذا الدعم يتوفر لأصحاب الدخل المنخفض الذين لا يملكون مسكناً للعيش فيه باستقرار ونعيم، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

الموقع الرسمي لوكالة عدل 3

أعلنت وكالة العدل الجزائريه الآن عن أنه لم يعد إلا القليل عن اعلان اسماء الحاصلين على سكنات عدل ثلاثة المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أنها إتاحة لمواطنيها خدمة الاستعلام الإلكترونية عبر المنصة الخاصة بها، ولمعرفة الخطوات تابع الاتي:

أولاً الذهاب الى الموقع الالكتروني الخاص بوكالة العدل.

وبعد الدخول إلى الواجهة الرسمية للموقع، اختر من بين التبويبات التي أمامك الخدمات الالكتروني.

حدد الخدمة سكنات عدل 3، وفي التالي؛ انقر على أنك ترغب في الاستعلام عن المرحلة الأولى لسكنات العدل.

بعد ذلك يجب أن تقوم بإدخال جميع البيانات التي تثبت أنك قمت بتسجيل على هذه الخدمه وترغب في الاستعلام عنها.

ومن ثم وانقر على إعداد الارسال.

عند ظهورها ستتمكن من استخراج استمارة القبول مع طباعتها، وتحميلها على هاتفك بصيغة البي دي إف.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

وزارة الإسكان والعمران الجزائريه تحرص على توضيح الشروط الخاصة بالحصول على هذه سكنات عدل 3 للتوفير لجميع المواطنين مسكن يختص بهم، بدلا من الذهاب من مبنى لمبنى، ولمعرفة الخطوات تابع الآتي: