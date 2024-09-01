هتوفر 50% .. شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 الجديدة في جميع الفروع

يتساءل الكثير من الأفراد المستثمرين عن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 فهي تعد الخيار الفعال من أجل استثمار الأموال داخل البنوك، مع العلم أنها من أفضل الحيل المستخدمة في الحفاظ على الأموال بالإضافة إلى أن العائد الشهرى أو السنوي الخاص بها مترفع بشكل نسبي، وفي السطور التالية سوف نلقي الضوء على أهم شهادات البنك الاهلى والمصرى.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024

تعتبر شهادة البنوك من أهم الشهادات الاستثمارية، مع العلم أن كل شهادة تتميز بمجموعة من المميزات، ولمعرفة هذه الشهادات تابع الاتي:

شهادة طلعت حرب

تصنف من أفضل الشهادات المطلقة داخل البنك.

فهي تعطي للفرد إمكانية تحديد نظام الصرف.

يمكنك شراء الشهادة طلعت بدأً من ألف جنيه مصرى كحد ادنى.

مع العلم أن مدتها لا تتجاوز السنة الواحدة.

ويتم صرف للشهادة عائد سنوي تصل قيمته إلى 27 بالمئة.

أما عن العائد الشهرى تصل النسبة إلى 5%.

شهادة الثلاثية المتناقصة

تعد شهادة ابن مصر أو متسمي “الثلاثية المتناقصة”، بأنها من أبرز الشهادات المتوافرة، فهي عبارة عن شهادة متناقضة تبلغ مدتها حوالى الثلاث سنوات، ويتم صرف العائد الخاص بها بشكل دوري لكل عملائها، وإليكم أشكالها:

العائد السنوي

تصرف الشهادة متناقصة بشكل سنوي ففي السنة الأولى يحصل صاحب الشهادة على عائد ثلاثين بالمئة.

السنة الثانية سيحصل على عائد خمسة وعشرين بالمئة.

أما عن السنه الثالثه، سيحصل على عائد وعشرين بالمئة.

بالنسبة للعائد الربع سنوي

في السنة الأولى 27%.

أما السنة الثانية 23%.

السنة الثالثة يحصل الفرد على عائد 19%.

أما عن العائد الشهرى