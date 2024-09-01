رواتب وحوافز مستمرة “المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف” بالجزائر 2024

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف لمفتشي الشرطة لعام 2024، وتم فتح باب التقديم لجميع الشباب البالغ عمرة الواحد وعشرين عاماً حتى 26 عاماً، كل ذلك من أجل تحقيق جزء من أحلامهم وهو الانضمام إلى الشرطة الجزائرية، والبدء بخدمة الوطن، مع العلم أن هذه المسابقة متاحة للشباب والإناث، ولكن يجب أن يتوفر بهم الشروط التي فرضها من قبل إدارة المسابقة ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعونا.

المديرية العامة للأمن الوطني مسابقة توظيف

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني خطايا رسمي يعلن عن وجود مسابقة توظيف لمفتشي الشرطة، مع العلم أنها أطلقت منصة رسمية تمكنهم من طلب الحصول عليها، ولمعرفة الخطوات تابع الآتي:

في بادئ الأمر يجب الولوج إلى المنصة الرسمية الخاصة بمديرية الأمن الوطني.

إذهب بعدها إلى الركن الخاص بالخدمات الإلكترونية، اختر خدمات التوظيف لمفتشي الشرطة.

حينها عليك التطلع إلى النموذج الخاص بطلب، ضع البيانات المطلوبه منك.

بالإضافة إلى أنه سيتوجب عليك قراءة الشروط والقوانين اللازمة لهذه المسابقة.

بعد ذلك عليك أن تدرج كافة الأوراق التي تثبت مدى مهارتك في هذه الوظيفة.

وفي آخر الخطوات عليك الضغط فوق زر إرسال.

وانتظر حتي يتم الإفصاح عن الفائزين في هذه المسابقة.

شروط مسابقة مفتشي الشرطة 2024

أعلنت الهيئة عامه عن وجود مجموعة من الشروط التي يجب على الفرد الاطلاع عليها قبل البدء في أمور التسجيل، ولمعرفة الخطوات تابع الآتي: