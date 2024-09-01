وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب الحشد الشعبي في العراق 2024

تعتبر رواتب الحشد الشعبي من المسؤوليات التي لها أهمية كبيرة حيث تسعى وزارة المالية لأخذ أفضل القرارات لها، كل ذلك من أجل تسهيل الإجراءات عليهم، ولكن الهيئة تسعى جاهدة لأخذ افضل الصلاحيات التي ستكون في مصلحة الجميع، وتساعد على حل مشكلة تأخير الصرف، فلا داعي للقلق، حيث أن الوطن العراقي لن يتسبب بأي أذي لمواطنيه، ولمعرفة المزيد تابعوا السطور التالية.

رواتب الحشد الشعبي

بعض الأنباء تداول عبر منصات البحث والمواقع، حول تأخير موعد صرف رواتب الحشد الشعبي، وجاءت الوزارة خلاف ذلك وقامت بالرد عليهم، وأكدت أن هذه الأخبار خاطئة ولا يوجد أي داعي للانسياق لها لأن هدف اصدار هذه الأخبار ماهو إلا إثارة للجدل والفتن، بالإضافة إلى أنها صرحت بأن موعد الصرف سيكون يوم الاحد القادم الذي يوافق الاول من سبتمبر 2024، مع العلم أن سيتم الصرف مثلما كان في الأشهر الماضية.

ما هي اسباب تأخير صرف الرواتب 2024

وزارة المالية الآن تكشف عن أسباب تأخير صرف الرواتب للحشد الشعبي، حيث تم الإفصاح من قبل أحد أعضاء الهيئة يوم الأربعاء الماضي عن أسباب تأخير الصرف، ويمكن لهذا التأخير أن يستقيم لفترة تدوم للأشهر المقبلة، وذلك بناءً على القرارات التي أوضحها مؤنس أن رواتب الحشد بلغت قيمة الأربع تريليون، مما يوازي 473 مليار دينار.

وهذه المخصصات تم تقليل حجمها لتبلغ ثلاث تريليونات، مع العلم أن هذا المبلغ غير كافً لصرف رواتب كافة مجاهدي الحشد الشعبي، وإلى ذلك الحد بدء أخذ المشورة بين أعضاء مجلس وزارة المالية، إلى إجراء عملية المناقلة من أجل سد هذا النقص، ولكن وزارة المالية ترفض هذا القرار مما يتضح لنا أن هذه المشكلات ستدوم لعند انتهاء هذا العام.