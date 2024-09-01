قيمة رواتب المتقاعدين بالعراق بعد الزيادة.. خطوات الاستعلام على الراتب التقاعدي للمستفيدين 

أعلنت الحكومة العراقية برفع رواتب التقاعد لكافة المستفيدين هناك، ومن وقتها أوضحت وزارة المالية العراقية أنه يمكن الاستعلام على قيمة رواتب المتقاعدين الكترونيا وأوضحت الخطوات الصحيحة في الاستعلام على الراتب، كما أوضحت سلم رواتب المتقاعدين الجديد بالعراق سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية العراقية بأنه بناء على تعليمات الحكومة العراقية تم العمل على زيادة الرواتب الخاصة بالمستفيدين هناك، وقد أوضحت بأن الزيادة تم تطبيقها على كافة الرواتب، وأعلنت بأن سلم الرواتب الجديد بعد الزيادة يكون كالتالي:

المتقاعدين من الدرجة الأولي يحصل على راتب قيمته مليون و100 دينار عراقي.

بينما المتقاعد من الدرجة الثامنة قيمة الراتب الخاص به بعد الزيادة 819.000 دينار.

رواتب موظفي الدرجة الثالثة يصل قيمته الي 727.5 ألف دينار.

بينما راتب موظفي الدرجة العاشرة يصل قيمته الي 650.000 دينار عراقي.

طريقة الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية بأنه تم طرح الاستعلام على قيمة الراتب الخاص بالمتقاعدين الكترونيا، كما أعلنت أنه يتم الاستعلام على قيمة الراتب من خلال اتباع الخطوات التالية: