موعد صرف تكافل الطلاب 1446 في السعودية وشروط التسجيل في دعم تكافل

تُعد مبادرة تكافل الطلاب من المبادرات الاجتماعية البارزة في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف إلى دعم الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود لضمان حصولهم على فرص تعليمية متكافئة وتحقيق النجاح الأكاديمي. مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد صرف إعانة تكافل للطلاب لعام 1446، وآلية التسجيل للاستفادة منها.

موعد صرف دعم تكافل الطلاب 1446

تقوم مؤسسة تكافل الخيرية بتقديم المساعدة المالية للطلاب المستحقين مع بداية كل فصل دراسي، حيث يتم صرف الإعانة خلال الأسابيع الأولى من الفصل، تودع المبالغ في حسابات المدارس، التي تتولى مهمة توزيعها على الطلاب المستفيدين.

ومن المتوقع أن يبدأ صرف إعانة تكافل للطلاب للعام الدراسي 1446 في شهر سبتمبر، تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الأول الذي انطلق رسمياً في 18 أغسطس في جميع المدارس السعودية، يهدف توقيت صرف الدعم إلى توفير المساعدة المالية اللازمة للطلاب في الوقت المناسب، مما يعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الدراسية بدون أية معوقات.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل الطلاب

تحدد قائمة المستفيدين من الدعم بناءً على مجموعة من المعايير المحددة، مثل مستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا؛ للاستفادة من دعم برنامج تكافل الطلاب، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط والمعايير المحددة، وهي كالتالي: