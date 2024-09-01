أخبار هامة للمستفيدين.. رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منصة مظلتي.. مين سعيد الحظ

أطلقت الحكومة العراقية رابطًا إلكترونيًا يتيح الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لعام 2024 عبر منصة “مظلتي” في جميع أنحاء العراق، ومن المهم الإشارة إلى أن النتائج لم تصدر حتى الآن، إلا أن الحكومة أكدت للمستفيدين بأنها ستعلن قريبًا، ويأتي هذا الدعم من الحكومة العراقية بهدف مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم المعيشية، وفقًا لمجموعة من الشروط التي تنظم هذه المساعدة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط والمعايير لاختيار المستفيدين من الوجبة السابعة لعام 2024، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

بالنسبة للرجال، ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

بالنسبة للنساء، يجب ألا يقل العمر عن 15 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من الحد الذي حددته الحكومة.

يتعين تقديم وثيقة تثبت عدد أفراد الأسرة، على ألا يقل عددهم عن 4 أفراد.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

رغم أن نتائج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق لم تعلن بعد، فقد تم توفير رابط للاستعلام عنها عبر منصة “مظلتي” الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية: