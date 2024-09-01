“مفاجأة للجزائريين”.. رواتب الشرطة و رجال الأمن في الجزائر 2024 لجميع الرتب.. اعرفها فورا

سلم رواتب الشرطة و رجال الأمن في الجزائر 2024، هيمن على محرك تعد مهنة الشرطة من أشرف المهن في جميع أنحاء العالم، لذا يحلم العديد من الشباب الالتحاق بوظائف الشرطة والأمن لأنهم يحافظون على أمن واستقرار الوطن، كذلك تعد من المهن المرموقة في مختلف المجتمعات، لذا كثرت التساؤلات المهن الشريفة والهامة في أي مجتمع، وتلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفي الجزائر، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم رواتب الشرطة و رجال الأمن في الجزائر 2024 ومستويات الرواتب في الجزائر.
مستويات رواتب الشرطة ورجال الأمن في الجزائر 2024
وظائف الشرطة كغيرها من الوظائف تختلف الرواتب حسب الخبرة والرتبة والمهام المكلف بها الموظف، ولكن تم تقسيم الرواتب إلى مستويات متعددة وهم:
- أولاً الرتب الأساسية: وتضم كل من عون الشرطة، ومفتش الشرطة وحافظ الشرطة، فكل رتبة من هذه الرتبة لها أساسي خاص بها.
- ثانياً البدلات والمكافآت: بالإضافة إلى الراتب الأساسي يحصل العاملون في قطاع الأمن على بدلات مقابل المهام التي يحصل عليها الموظف مثلاً مثل العمل في الليل.
- الترقيات: تقديراً لمجهود رجال الشرطة والأمن يتم ترقيتهم في الرتب فكلما ارتقى رجل الشرطة ارتفع راتبه.
سلم رواتب الشرطة و رجال الأمن في الجزائر 2024
يتساءل العديد من المواطنين في الجزائر عن سلم رواتب رجال الأمن، وجاء السلم كالتالي:
- عون شرطي: راتبه 53 دينار جزائري.
- 59 دينار هو راتب حافظ الشرطة بالجزائر.
- 66 دينار هو راتب مفتش الشرطة في دولة الجزائر.
- 69 دينار هو راتب مفتش الشرطة الرئيسي.
- راتب الملازم أول شرطة في الجزائر هو 76 دينار جزائري.
- فيما وصل راتب ضابط الشرطة 81 دينار.
- 90 دينار هو أعلى راتب ويحصل عليه محافظ الشرطة.