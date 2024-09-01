شياكة وآداء خرافي💯.. اعرف مواصفات هاتف Honor magic v3 قابل للطي

أحدث هاتف Honor Magic V3 ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا بفضل تصميمه النحيف وإمكاناته التقنية المتقدمة حيث يعتبر هذا الهاتف من أحدث الابتكارات التي تقدمها شركة Honor حيث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتصميم الأنيق وهو ما يجعله واحدا من أبرز الخيارات في سوق الهواتف الذكية ويستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتصميم عصري في جهاز واحد ليقدم تجربة متكاملة تلبي احتياجاتهم اليومية.

مواصفات هاتف Honor Magic V3

يتفوق Honor Magic V3 في فئته بفضل مجموعة من المواصفات التقنية المتطورة التي توفر أداء ممتازا وتجربة مستخدم سلسة وتتضح هذه المواصفات فيما يلي:

شاشة قابلة للطي بحجم 7.9 بوصة بدقة 2200 × 2480 بيكسل تقدم تجربة مشاهدة واسعة وواضحة.

شاشة خارجية بحجم 6.7 بوصة بدقة 1176 × 2440 بيكسل توفر سهولة في الوصول إلى المعلومات دون الحاجة لفتح الهاتف.

معالج Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداء سريعا وفعال في جميع التطبيقات.

ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت تدعم تعدد المهام بشكل سلس.

سعة التخزين الداخلية تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت تتيح تخزين كميات كبيرة من البيانات.

كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، لالتقاط صور دقيقة في جميع الظروف.

مميزات الهاتف

يقدم Honor Magic V3 مجموعة من المميزات التي تميزها عن باقي الهواتف القابلة للطي مما يجعله خيارا مثيرا للمستخدمين وتتضح المميزات فيما يلي: