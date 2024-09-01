“هنا” رابط التقديم على منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان 2024 وشروط الاستفادة منها

التقديم للحصول على منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان يعتبر من أهم المبادرات التي تهدف إلى تقديم المساعدة لمواطنيها ودعم الأسر التي تواجه الفقر، يقدم برنامج الدعم مساعدات مالية للأسر بشكل شهري، ولكن يتعين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على هذا الدعم تشرف مؤسسة الحماية الاجتماعية بشكل كامل على برنامج الدعم وتسعى لتلبية احتياجات المواطنين في سلطنة عمان في هذه المقالة، سنوضح لكم كيفية التقديم للحصول على خدمات الدعم والشروط المطلوبة.

شروط الاستفادة من منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان

للاستفادة من برنامج دعم الأسرة، وضعت مؤسسة الحماية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية العمانية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة دائمة في سلطنة عمان.

إذا كانت المتقدمة للحصول على الدعم أرملة، يجب أن تكون لديها إقامة دائمة في عمان.

مساندة الباحثين الاجتماعيين خلال إعداد الاستبيانات.

يجب تقديم وثائق تفيد بقيمة الدخل الشهري للأسرة.

يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من المستوى المعتاد.

خطوات التسجيل في برنامج دعم دخل الأسرة

يتضمن التقديم على برنامج منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان مجموعة من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

ادخل الى الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

تدوين كافة المعلومات اللازمة مع التأكد من دقتها.

يجب تسجيل قيمة الراتب الشهري للأسرة بدقة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، يتم النقر على خيار الإرسال.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام بعد إدخال المعلومات.

سيتم فحص الطلب وإرسال النتيجة إلى هاتفك المحمول.

الأوراق اللازمة للتقديم على برنامج دعم الأسرة

للاشتراك في برنامج دعم الأسرة، يلزم تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات التالية: