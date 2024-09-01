“دور على اسمك هنا” رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

حظي موضوع البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة عام 2024 باهتمام كبير ومتزايد من قبل المواطنين، سواء منهم المستفيدون مباشرة أو من يعتمدون عليهم يلعب هذا البرنامج دورا أساسيا في دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع مما يسهم في تعزيز العدالة والمساواة، ويخفف عن الأعباء المعيشية ويحسن من مستوى حياة المواطنين كما أن وجود اسم المواطن ضمن قائمة المستفيدين يبعث على الطمأنينة بتلقي الموافقة على طلبه، مما يعزز استقرار أسرته ويحقق لها حياة آمنة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أصبح بإمكان جميع المتقدمين التحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وسريع باستخدام هواتفهم المحمولة، وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

ادخل إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي.

سجل الدخول إلى حسابك.

اضغط على خيار “خدمة الرعاية الاجتماعية”.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها ورقم الوجبة.

اضغط على “أداة البحث”

من القائمة المنسدلة اختر الطريقة التي تناسبك للبحث (سواء كان حسب الاسم أو رقم الطلب).

أدخل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء انقر على مربع “بحث”.

ستظهر لك النتيجة لمعرفة ما إذا كنت من ضمن الأسماء المشمولة أم لا.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية بالعراق

إذا كنت تريد أن تدرج ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عام 2024 فعليك الالتزام بالشروط التالية: