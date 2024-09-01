تردد قناة atv التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يترقب عشاق الدراما التركية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، الذي حقق أعلى مشاهدات تخطت الملايين من شتى أنحاء العالم على مدار 5 سنوات جمع الكبار والصغار أمام شاشات التلفاز بسبب أحداثه المثيرة التي تعرض حياة المؤسس عثمان بعد أن تولى حكم الدولة العثمانية من بعد وفاة والده ارطغرل، والصراع الذي عاصره هو وجنوده لكي يحافظ على دولته من بطش الأعداء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة atv التركية…

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

أحداث جديدة ينتظرها محبي وعشاق الأعمال التاريخية حيث يعد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس من أكثر المسلسلات التاريخية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار الخمس سنوات الأخيرة، استطاع صناع العمل أن يجذبوا أنظار المشاهدين من خلال اتقان أدوارهم وتجسيد الشخصيات التاريخية بكل براعة ، وكانت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أعلنت عن البدء في تصوير الموسم السادس ومن المقرر عرضه في أكتوبر 2024، على عدد من القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، ومنها:

تردد قناة atv التركية

وتعد قناة atv التركية من أكثر القنوات الفضائية شهرة، وذلك بسبب عرضها لعدد كبير من المسلسلات التركية وكان أبرزها مسلسل قيامة عثمان ومسلسل ارطغرل وغيرها من المسلسلات التركية التي لاقت اهتمام ومتابعة الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم، وتبث القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم استقبال القناة من خلال ادخال التردد التالي.