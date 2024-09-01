اليوم بداية اختبارات القبول الموحد للعمل في وزارة الداخلية 1446 بالمملكة العربية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول والاختبارات المركزية عن بدء امتحان القبول الموحد في مختلف إدارات وزارة الداخلية القوات الخاصة (لأمن البيئة/ الأمن العام/ الدفاع المدني/ مكافحة المخدرات/ الجوازات)، فقد تم تحديد موعد فتح باب التقديم على وظائف وزارة الداخلية من خلال منصة أبشر من (السبت 20 يوليو 2024م) إلى يوم (الخميس 25 يوليو 2024م).
القبول الموحد للعمل في وزارة الداخلية
تنشرالإدارة العامة لامتحانات القبول المركزي بأنه سيتم فتح امتحان قبول موحد للعمل في إدارات وزارة الداخلية المختلفة من خلال منصة أبشر في المملكة العربية السعودية، وذلك حسب الاحتياجات والمتطلبات التي تحددها الجهات المعنية، وإدارات وزارة الداخلية وتتمثل فيما يلي:
- المديرية العامة للأمن العام
- المديرية العامة للجوازات
- المديرية العامة للأمن العام
- الإدارة العامة للدفاع المدني
- الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
متطلبات الوظائف في وزارة الداخلية
يمكن للمرشحين الراغبين في التقدم للوظائف في وزارة الداخلية البدء في عملية التقديم على منصة ابشرالإلكترونية، وذلك بشرط استيفاء المتطلبات الآتية:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان المتقدم متزوجاً يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.
- أن يجتاز المتقدم الفحص الذي تحدده الوزارة.
- أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي وقياس الطول والوزن.
- ألا يكون موظفًا في وظيفة حكومية أو في وظيفة خاضعة للخدمة العسكرية.
- ألا يكون له سوابق جنائية أو لم يرتكب أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من الجهات المختصة.