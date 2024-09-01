قبل الصرف بأيام .. الموارد البشرية تؤكد عن قيمة الحد المانع في حساب المواطن 1446

أجاب برنامج حساب المواطن على تساؤلات المستفيدين بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لمبالغ دعم حساب المواطن، حيث أن الحد المانع لحساب المواطن كان يبلغ 20 ألف ريال سعودي، وأن زيادة الدخل الشهري للأسرة عن هذا المبلغ يجعلها غير مؤهلة، وقد تم إجراء هذا التعديل خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث تم تعديل حد التباين بشكل نسبي وتقرر أيضاً أن يكون الحد الأقصى لأسرة مكونة من ستة أفراد.

الحد المانع في حساب المواطن

الحد المانع لتلقي دعم حساب المواطن الآن هو 20.000 ريال سعودي، حيث تكون الأسر مستحقة للدعم إذا كان دخلها الشهري لا يتجاوز هذا المبلغ، ويمكن استخدام الحاسبة التقديرية للدعم لحساب قيمة الدعم:

ادخل إلى رابط حساب المواطن .

اختر حاسبة الإعالة التقديرية.

أدخل بيانات أسرة المستفيد.

أدخل أيضاً الدخل الشهري للأسرة.

انقر على ”حساب“ في أسفل الصفحة.

سيتم عرض مبلغ المساعدة.

شروط أهلية حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الأهلية للحصول على منحة حساب المواطن والتي يجب توافرها ليصبح مستفيداً ومؤهلاً فيجب عدم توافرها ليصبح مستفيداً غير مؤهل، وتتمثل فيما يلي: